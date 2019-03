Avis aux médias - Les ministres Joly et Girault tiendront une conférence de presse pour souligner la nomination de Catherine Cano à l'Organisation internationale de la Francophonie





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants et représentantes des médias sont conviés à une conférence de presse commune en présence de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Nadine Girault. Catherine Cano, la nouvelle administratrice désignée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, prendra part à la conférence de presse.

Date : Le mercredi 27 mars 2019

Heure : 16 h 00 (HE)

Endroit : Maison des Marins, Espace 360, 4e étage, 165, Place d'Youville, Montréal (Québec)

Remarque : Les médias qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire auprès de liliane.cote@mri.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur Twitter : @DevCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le développement international du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 17:20 et diffusé par :