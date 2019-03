Mediagrif annonce le départ du président et chef de la direction et la nomination d'un président et chef de la direction par intérim et d'une vice-présidente opérations et stratégies





LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX: MDF), un leader canadien des technologies de l'information, annonce aujourd'hui que M. Claude Roy prendra sa retraite pour des raisons de santé et quittera ses fonctions de président et chef de la direction de Mediagrif le 31 mars 2019. Le conseil d'administration de Mediagrif a nommé M. Paul Bourque, actuellement chef de la direction financière de la Société, à titre de président et chef de la direction par intérim et poursuit le processus de recrutement d'un successeur permanent. Pendant cette période, M. Bourque cumulera les positions de président et chef de la direction et de chef de la direction financière. Il est chef de la direction financière de Mediagrif depuis juin 2011 et possède une connaissance approfondie des opérations de la société. Au cours de sa carrière, il a notamment cumulé les titres de chef de la direction financière et vice-président exécutif, développement des affaires et approvisionnement stratégique au sein d'une société publique de taille. M. Bourque a plus de 30 ans d'expérience en comptabilité, finance et opérations et possède le titre de comptable agréé (CPA, CA).

M. Claude Roy quittera également ses fonctions de président du conseil d'administration avec prise d'effet le 31 mars 2019. La Société a annoncé la nomination de M. Gilles Laporte à titre de président du conseil d'administration. Ce dernier siège au conseil d'administration de Mediagrif depuis 8 ans et occupe le rôle de directeur principal. Il a également oeuvré dans plusieurs autres conseils d'administration de compagnies publiques et privées. Enfin, il a occupé des rôles de haute direction dans plusieurs entreprises de services informatiques.

Le conseil d'administration de Mediagrif a aussi nommé Mme Catherine Roy à titre de vice-présidente opérations et stratégies. Mme Roy est administratrice certifiée ASC, siège au conseil d'administration de la Société depuis 2015 et est membre du comité R&D et Innovation depuis 2017. Elle détient une grande expertise en gestion des technologies et de l'innovation acquise durant les 15 années où elle a agi comme bâtisseur de la société Ubisoft à Montréal. D'abord comme productrice de plusieurs titres sur différences plateformes, elle a ensuite oeuvré dans le domaine des ressources humaines où elle a développé une direction innovante.

M. Laporte, nouveau président du conseil d'administration, a déclaré « Sous le leadership de Claude Roy, Mediagrif a su créer de la valeur pour ses actionnaires, ses clients et ses employés. Il a transformé l'entreprise grâce à plusieurs acquisitions et une gestion rigoureuse. Cette démarche a permis une croissance significative du chiffre d'affaire tout en dégageant une marge de rentabilité enviable et en versant un dividende généreux. Je tiens à remercier Claude pour sa contribution au succès de l'entreprise depuis 2008 et je lui souhaite beaucoup de bonheur auprès de sa famille avec laquelle il souhaite passer plus de temps compte tenu des circonstances. »

« C'est avec émotion que j'annonce mon départ à la retraite. La santé est un bien précieux dont on ne mesure pleinement la valeur que lorsqu'elle nous fait défaut, malheureusement. J'ai entièrement confiance dans la capacité de notre équipe de direction, de nos employés et de notre conseil d'administration pour mener à bien le plan de croissance de l'entreprise. Des acquisitions positives ont fait grandir Mediagrif et lui offrent maintenant de belles opportunités notamment dans les secteurs du commerce unifié et de la gestion des approvisionnements stratégiques. Le recentrage des activités de Mediagrif et les investissements dans les secteurs à forte croissance sauront redynamiser la Société. La transition de leadership apportera, quant à elle, de l'énergie positive à l'entreprise pour mener à bien son plan stratégique Je souhaite à toute l'équipe de Mediagrif le meilleur succès et je tiens à les remercier pour leur soutien au cours de ces années », a déclaré M. Roy.

