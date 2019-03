Une invitation à la créativité montréalaise - La radio communautaire CIBL est à la recherche de projets d'émissions originaux





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - La radio communautaire montréalaise CIBL 101,5 lance une invitation aux Montréalaises et aux Montréalais qui se passionnent pour la radio à soumettre des projets d'émissions dans le cadre de ses efforts d'enrichissement de sa programmation.

« Ce que nous cherchons plus précisément, ce sont des émissions de radio "parlée", comme les appelle le secteur de la radio, indique François Boutin, administrateur délégué au comité de programmation de CIBL. Il pourrait s'agir, par exemple, d'émissions consacrées à l'actualité, au domaine des arts et des sciences, ou à celui de l'économie sociale, bref, tout ce qui fait l'intérêt et les couleurs de la communauté montréalaise dans toute sa diversité. »

Une invitation à agir sans attendre

L'invitation de CIBL n'est pas assortie d'une date de tombée. Cependant, il est entendu que les premiers projets qui seront soumis et qui respecteront les critères d'évaluation de la station ont plus de chances de se retrouver en ondes.

«L'évaluation des projets repose sur plusieurs critères, dont la nature du contenu proposé et la motivation qui anime les proposants, pour ne donner que ces exemples », explique François Boutin.

Toute personne intéressée peut se rendre à l'adresse suivante pour remplir un formulaire de projet : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScUyyaV-X3sGPaE5e.../viewform.

