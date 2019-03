Artprice : Top 50 des oeuvres d'art vendues aux enchères en 2018





PARIS, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Artprice et son Président thierry Ehrmann sont heureux de présenter les 50 meilleures oeuvres d'art vendues aux enchères l'an dernier. L'Art Moderne reprend la tête des ventes aux enchères avec deux résultats supérieurs à 100m$ au premier semestre.

Le propre du Marché de l'Art a toujours été de rechercher l'exceptionnel et l'exception. La recherche de sensations fortes est une caractéristique inhérente à son histoire et à son marché : en achetant une oeuvre, un collectionneur achète aussi une histoire extraordinaire.

Le collectionneur doit être à l'affût de la bonne oeuvre, du bon artiste, au bon moment et au bon prix, mais aussi avec la belle histoire. En additionnant tous les « bons », le Marché affiche un taux d'invendus de 30% à 35%, un indicateur crucial de la santé du Marché.

Ce tri systématique, indispensable pour purifier le Marché, est au coeur de l'Industrie Muséale, véritable révolution actuelle.

La place du Musée est en effet devenue primordiale au XXIème siècle : le nombre de visiteurs enregistrés dans les expositions a largement pris un zéro depuis 20 ans. Une croissance exceptionnelle, avec laquelle se développe une véritable économie de l'entertainment : produits dérivés, visites virtuelles, etc.

L'Art grâce aux musées, aux galeries et aux maisons de ventes concentre loisir, découverte, instruction et curiosité.

Position; Artiste; OEuvre; Prix ($)

1; Amedeo MODIGLIANI (1884-1920); Nu couché (sur le côté gauche) (1917); 157.159.000

2; Pablo PICASSO (1881-1973); Fillette la corbeille fleurie (1905); 115.000.000

3; Edward HOPPER (1882-1967); Chop Suey (1929); 91.875.000

4; David HOCKNEY (1937); Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) (1972); 90.312.500

5; Kasimir MALEVICH (1878-1935); Suprematist Composition (1916); 85.812.500

6; Claude MONET (1840-1926); Nymphéas en fleur (c.1914-1917); 84.687.500

7; Henri MATISSE (1869-1954); Odalisque couchée aux magnolias (1923); 80.750.000

8; Constantin BRANCUSI (1876-1957); La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard) (1928); 71.000.000

9; Willem DE KOONING (1904-1997); Woman as Landscape (1954-1955); 68.937.500

10; Pablo PICASSO (1881-1973); Femme au béret et à la robe quadrillée (1937); 68.702.214

11; ZAO Wou-Ki (1921-2013); Juin-Octobre 1985 (1985); 65.204.489

12; SU Shi (1037-1101); Wood and rock; 59.206.820

13; Pablo PICASSO (1881-1973); La Dormeuse (1932); 57.829.046

14; Jackson POLLOCK (1912-1956); Composition with Red Strokes (1950); 55.437.500

15; Francis BACON (1909-1992); Study for Portrait (1977); 49.812.500

16; Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988); Flexible (1984); 45.315.000

17; PAN Tianshou (1897-1971); View From the Peek (1963); 41.392.525

18; Vincent VAN GOGH (1853-1890); Vue de l'asile et de la Chapelle Saint-Paul de Mausole (1889); 39.687.500

19; Andy WARHOL (1928-1987); Double Elvis [Ferus Type] (1963); 37.000.000

20; Pablo PICASSO (1881-1973); Le repos (1932); 36.920.500

21; Pablo PICASSO (1881-1973); Buste de femme de profil (Femme écrivant) (1932); 35.974.916

22; Mark ROTHKO (1903-1970); Untitled (Rust, Blacks on Plum) (1962); 35.712.500

23; Paul GAUGUIN (1848-1903); La Vague (1888); 35.187.500

24; Jackson POLLOCK (1912-1956); Number 32, 1949 (1949); 34.098.000

25; Georges Pierre SEURAT (1859-1891); La rade de Grandcamp (Le port de Grandcamp) (1885); 34.062.500

26; Claude MONET (1840-1926); La Gare Saint-Lazare, vue extérieure (1877); 32.960.961

27; Claude MONET (1840-1926); Extérieur de la gare Saint-Lazare, effet de soleil (1877); 32.937.500

28; Gerhard RICHTER (1932); Abstraktes Bild (1987); 32.000.000

29; Juan GRIS (1887-1927); La table de musicien (1914); 31.812.500

30; Claude MONET (1840-1926); Le bassin aux nymphéas (1917-1919); 31.812.500

31; Andy WARHOL (1928-1987); Six Self Portraits (1986); 31.414.491

32; Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988); Flesh And Spirit (1982/83); 30.711.000

33; Mark ROTHKO (1903-1970); No. 7 (Dark Over Light) (1954); 30.687.500

34; Lucian FREUD (1922-2011); Portrait on a White Cover (2002/03); 29.732.780

35; Pablo PICASSO (1881-1973); La Lampe (1931); 29.562.500

36; David HOCKNEY (1937); Pacific Coast Highway and Santa Monica (1990); 28.453.000

37; Andy WARHOL (1928-1987); Most Wanted Men No. 11, John Joseph H., Jr (1964); 28.437.500

38; Ren MAGRITTE (1898-1967); Le principe du plaisir (1937); 26.830.500

39; Francis BACON (1909-1992); Figure in Movement (1972); 25.918.362

40; Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988); Untitled (Pollo Frito) (1982); 25.701.500

41; Pablo PICASSO (1881-1973); Femme dans un fauteuil (Dora Maar) (1942); 25.539.921

42; Egon SCHIELE (1890-1918); Dämmernde stadt (Die kleine stadt ii) (1913); 24.572.500

43; Wassily KANDINSKY (1866-1944); Improvisation auf mahagoni (1910); 24.233.800

44; Richard DIEBENKORN (1922-1993); Ocean Park #126 (1984); 23.937.500

45; ZAO Wou-Ki (1921-2013); Et la terre était sans forme (1956-1957); 23.305.301

46; Wassily KANDINSKY (1866-1944); Zum thema jngstes gericht (1913); 22.879.000

47; Jeff KOONS (1955); Play-Doh (1994-2014); 22.812.500

48; Pablo PICASSO (1881-1973); Le matador (1970); 22.780.091

49; Joan MIRO (1893-1983); Femme dans la nuit (1945); 22.590.000

50; Richard DIEBENKORN (1922-1993); Ocean Park #137 (1985); 22.587.500

