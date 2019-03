Avis aux médias - Le ministre Bains discutera du budget de 2019 avec des aînés à Mississauga





MISSISSAUGA, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, se rendra à Mississauga pour discuter avec des aînés des engagements pris dans le budget de 2019 et des mesures prises par le gouvernement pour que les Canadiens puissent bénéficier de la retraite sûre et honorable qu'ils méritent.

Date : Le mercredi 27 mars 2019



Heure : 14 h (heure de l'Est)



Lieu : Ye Hong Centre

Active Seniors Program (ASP) room

5510 Mavis Road

Mississauga (Ontario)

