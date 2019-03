Agnico Eagle annonce la date de la publication de ses résultats du premier trimestre de 2019, de sa conférence téléphonique et de son assemblée annuelle





TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle communiquera ses résultats du premier trimestre de 2019 le jeudi 25 avril 2019, après les heures normales de négociation. Par ailleurs, la Société tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») le lendemain, soit le vendredi 26 avril 2019, à Toronto.

Diffusion Web de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2019

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 26 avril 2019 à 8 h 30 (HAE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 7073579. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 27 mai 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Assemblée annuelle

L'assemblée débutera à 11 h (HAE), le vendredi 26 avril 2019. L'assemblée se tiendra à l'Arcadian Court, 401, rue Bay, Tour Simpson, 8e étage, à Toronto, en Ontario, M5H 2Y4.

Pendant l'assemblée, la direction fera un survol des activités de la Société. Différentes solutions, énumérées ci-dessous, s'offrent aux personnes qui ne seront pas en mesure d'assister à l'assemblée en personne.

Par diffusion Web :

L'assemblée sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent écouter au téléphone sont priées de composer le 1 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 849-0833 ou le 1 855 859-2056 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 5296987. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 27 mai 2019.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Agnico Eagle

Agnico Eagle est une grande société canadienne d'exploitation aurifère qui produit des métaux précieux depuis 1957. Ses mines sont situées au Canada, en Finlande et au Mexique, et elle exerce des activités d'exploration et de mise en valeur dans chacun de ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. Agnico Eagle et ses actionnaires sont en mesure de profiter pleinement du cours de l'or en raison de sa décision de longue date de ne pas vendre d'or à terme. Agnico Eagle déclare un dividende en espèces à chaque exercice depuis 1983.

