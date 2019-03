Huawei réécrit les règles de la photographie avec la série innovante HUAWEI P30





Huawei Consumer Business Group (BG) a dévoilé aujourd'hui au Paris Convention Center les HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro lors d'un événement exclusif de lancement. La série HUAWEI P30 s'appuie sur l'ADN de la série HUAWEI P en matière de design et de photographie et constitue la série la plus avancée de caméras smartphone de la société. Ces appareils sont équipés du SuperSpectrum Sensor innovant d'HUAWEI, un objectif optique SuperZoom, une nouvelle caméra HUAWEI à temps de vol (ToF) et une technologie améliorée de stabilisation optique et d'image IA. Grâce à ces technologies révolutionnaires, les HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro capturent des photos et vidéos incroyables dans tous les scénarios.

Richard Yu, CEO de Huawei Consumer BG, a déclaré : "La série HUAWEI P30 est une percée fondamentale après des décennies de développement de la technologie des appareils photo numériques ; elle réécrira les règles et modifiera la perception de la photographie mobile. Des innovations telles que le capteur SuperSpectrum de HUAWEI et l'objectif SuperZoom nous permettent de repousser les limites de la photographie et de la vidéographie - une frontière qui aurait dû être perturbée depuis longtemps. La série P30 de HUAWEI donnera le ton à la prochaine génération de smartphones en permettant aux gens de saisir la vraie beauté du monde qui les entoure grâce à un appareil qui tient dans la paume de leurs mains."

Réécrire les règles de la photographie pour des photos de qualité professionnelle époustouflantes à chaque fois

Atteignant un score DxOMark global record de 112, le HUAWEI P30 Pro est équipé d'un nouveau système de caméra Leica Quad, comprenant une caméra principale de 40MP avec le capteur SuperSpectrum HUAWEI, une caméra ultra grand angle de 20MP, une caméra téléobjectif de 8MP, la caméra ToF HUAWEI et une caméra frontale de 32MP qui élève la qualité des selfies vers un autre niveau.

Le SuperSpectrum Sensor HUAWEI de 1/1,7 pouce traite la lumière d'une manière fondamentalement innovante. Le capteur SuperSpectrum RYYB HUAWEI s'écarte du filtre Bayer RGGB traditionnel en remplaçant les pixels verts par des pixels jaunes, ce qui donne une cote ISO maximale élevée de 409 600 sur le HUAWEI P30 Pro et 204 800 sur le HUAWEI P30. Ce changement fondamental dans la technologie des capteurs, combiné à HUAWEI AIS, OIS et à la grande ouverture f/1,6 du HUAWEI P30 Pro, offre des expériences photographiques et vidéographiques extraordinaires dans un large éventail de scénarios et de conditions d'éclairage, y compris des luminosités très faibles, produisant des clichés aux détails, couleurs et clartés optimisés.

Grâce à une nouvelle conception du périscope, le l'objectif SuperZoom supporte un grossissement haute-fidélité de 5 fois le zoom optique, 10 fois le zoom hybride et 50 fois le zoom numérique. Un élément à prisme dans le téléobjectif plie la lumière à un angle de 90 degrés pour maximiser la distance focale tout en minimisant la hauteur de l'appareil, sans perturber la conception du dispositif.

La caméra ToF HUAWEI est unique au HUAWEI P30 Pro et capture les informations de profondeur de champ pour fournir une segmentation précise de l'image. La mesure précise de la distance permet la simulation de plusieurs niveaux de bokeh. La fonction Super Portrait capture les moindres détails, tels que les mèches de cheveux individuelles. Il combine des informations de profondeur et des algorithmes propriétaires pour produire des images exceptionnelles avec des arrière-plans défocalisés et met en évidence le sujet de l'image dans chaque situation.

Redéfinir la vidéographie sur Smartphone

Le SuperSpectrum Sensor HUAWEI permet une capture vidéo spectaculaire en basse lumière pour que les scènes nocturnes paraissent lumineuses et très détaillées. HUAWEI AIS et OIS prennent en charge la stabilisation de tous les paramètres de capture vidéo, pour une prise de vue parfaite et régulière. De plus, l'objectif SuperZoom permet des gros plans nets, tandis que l'éditeur vidéo IA permet aux utilisateurs d'ajouter de la musique de fond et des effets spéciaux à leurs vidéos, transformant la série HUAWEI P30 en studio mobile de production.

Un héritage d'un design époustouflant

Le design de la série HUAWEI P30, créé avec une finition nano optique à neuf couches, s'inspire de la palette de couleurs unique et de l'aspect impeccable des salines plates. Les HUAWEI P30 Pro et HUAWEI P30 de 6,47 pouces et HUAWEI P30 de 6,1 pouces sont disponibles en Breathing Crystal, Amber Sunrise, Aurora, Pearl White et Black. L'affichage FHD+ (2340x1080) Dewdrop dispose d'une petite encoche, offrant une surface d'affichage maximale. La vitre avant sans lunette abrite un capteur d'empreintes digitales à l'écran pour une authentification rapide et sécurisée de l'identité. Le HUAWEI P30 Pro est également équipé de la technologie de reproduction acoustique HUAWEI qui lui permet de fournir un son de haute qualité grâce à un écran émetteur de son.

Innovation ultime

Les HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro sont dotés de caractéristiques de pointe qui les distinguent par leur puissance, leurs performances et leur efficacité :

La série HUAWEI P30 est équipée du processeur Kirin 980 de 7 nm, qui offre des performances optimales, une efficacité irréprochable et une reconnaissance rapide des images grâce à sa puissance de traitement Dual-NPU AI.

La série HUAWEI P30 dispose d'un système de fichiers en lecture seule extensible qui améliore la réactivité du système. La dernière version EMUI 9.1 prend également en charge HUAWEI Share OneHop pour un partage de fichiers en toute simplicité entre les smartphones Huawei et les ordinateurs portables Huawei.

Le HUAWEI P30 Pro est équipé d'une batterie de 4200 mAh (valeur typique) et d'un SuperCharge HUAWEI de 40 W qui charge un appareil de zéro à 70 % en 30 minutes, le maintenant alimenté pendant plus d'une journée complète de travail intensif.

Le HUAWEI P30 Pro est équipé de la technologie HUAWEI SuperCool pour améliorer les performances thermiques et garder le téléphone refroidi même en cas d'utilisation intensive.

La série HUAWEI P30 est équipée d'une suite de fonctions de communication sans fil avancées prenant en charge la connectivité Double SIM et Double VoLTE.1.

Prix et disponibilité

A partir de 799 EUR et 999 EUR respectivement, les nouveaux HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro sont immédiatement disponibles dans le monde entier.

A propos de Huawei Consumer BG

Les produits et les services Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays où ils sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quinze centres de recherche et développement ont été installés aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités fonctionnelles de Huawei, couvrant les smartphones, les PC et tablettes, les produits portables, les services sur le nuage, etc. Le réseau mondial de Huawei, qui repose sur presque 30 ans d'expertise dans l'industrie des télécommunications, est orienté vers le déploiement des progrès technologiques les plus récents au bénéfice des consommateurs du monde entier.

1 Les caractéristiques spécifiques peuvent varier en fonction de la disponibilité régionale.

