Élections 2019 - Paul-Matthieu Grondin réélu bâtonnier pour un second mandat

MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec annonce que le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin, a été réélu par acclamation. Devenu bâtonnier au terme de la campagne électorale de 2017, Me Grondin demeure à ce poste pour un second mandat de deux ans, ainsi que l'autorise la Loi sur le Barreau.

« Je suis très heureux de poursuivre mon mandat au sein du Barreau du Québec. Je continuerai de mener ma tâche de bâtonnier avec rigueur et enthousiasme pour les deux prochaines années et à promouvoir la mission première de notre Ordre, soit la protection du public », a déclaré le bâtonnier réélu, Me Paul-Matthieu Grondin.

Par ailleurs, le candidat au poste d'administrateur du Barreau de l'Outaouais, Me Normand Auclair, a également été élu par acclamation.

Cinq autres postes au Conseil d'administration du Barreau du Québec sont à pourvoir, soit deux du Barreau de Montréal, deux du Barreau de Québec et un du Barreau de la Côte-Nord. Le scrutin débutera le 7 mai prochain et prendra fin le 10 mai, à 16 h.

Ce scrutin entièrement électronique est le cinquième tenu par le Barreau depuis l'adoption de sa nouvelle gouvernance.

