Avis médias - Briefing technique - Consultation publique sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la commission de l'environnement (CEN) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) invitent les représentants des médias et toutes les personnes intéressées à assister à un briefing technique sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).

Date : Vendredi 29 mars 2019 Heure : 10 h 00 Lieu : Communauté métropolitaine de Montréal

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400

Montréal (Québec) H3A 3L6

(Métro Peel)

Cette modification au PMGMR vise à prendre en compte les importants mouvements de l'actualité récente, tels que la présente crise du recyclage, les impacts du plastique, l'économie circulaire, etc. Voici quelques-uns des ajouts proposés :

Réduire les quantités de contenants, emballages et imprimés

Hausser les tarifs des entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés en fonction du degré de recyclabilité des matériaux utilisés

Réduire l'utilisation du plastique

Moderniser la consigne

Contrôler les matières sortant des centres de tri

Intensifier les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation

10 h 00 Aram Elagoz, président CEN, membre du conseil de la Ville de Laval 10 h 05 Michel Allaire, expert et coordonnateur environnement CMM 10 h 30 Période de questions et entrevues individuelles 11 h 00 Fin de la séance

Ce briefing se fera en présence des membres de la commission de l'environnement et d'experts de la gestion des matières résiduelles.

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

