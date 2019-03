Plume® annonce la disponibilité d'un produit de sécurité basé sur l'IA pour tous les consommateurs au Royaume-Uni, ainsi que le nouveau matériel PowerPodtm





- Cette offre étendue vient unifier de manière fluide la performance et la sécurité en matière de maison intelligente -

ZURICH, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Plume®, plateforme de maison intelligente desservant plusieurs millions de membres à travers le monde, poursuit sa croissance rapide en annonçant le lancement de la vente directe aux consommateurs de Plume au Royaume-Uni, un nouveau service avancé de sécurité IoT, ainsi que son tout dernier matériel, le PowerPodtm.

Le lancement public de Plume au Royaume-Uni intervient moins d'un an après la sortie de l'abonnement Plume aux États-Unis, service basé sur abonnement qui inclut des caractéristiques emblématiques telles que l'Adaptive WiFitm, HomePass® et les contrôles parentaux avancés avec les profils de personnes. La plateforme de Plume a enregistré une croissance explosive en 2018, qui a inclus plusieurs déploiements à grande échelle au travers d'innovateurs leaders tels que Comcast, Bell Canada, Liberty Global, et Samsung, l'approvisionnement ouvert de la couche logicielle intermédiaire de dispositif OpenSynctm de Plume, ainsi que son expansion dans plusieurs marchés nouveaux à travers des partenariats avec des fournisseurs de services Internet (FSI) en Suisse, à Malte, dans les îles Caïmans, aux Pays-Bas, et désormais directement auprès des consommateurs au Royaume-Uni.

Advanced IoT Protectiontm (Protection IoT avancée)

Le lancement public au Royaume-Uni coïncide avec une autre étape majeure de la société ? le lancement d'une offre de sécurité unique destinée à ses membres basés aux États-Unis et au Royaume-Uni et baptisée Advanced IoT Protectiontm, service de sécurité basé sur l'IA et conçu pour protéger les dispositifs IoT de la maison. Plume s'appuie sur l'IA pour identifier tous les dispositifs connectés à un réseau domestique, détecter les anomalies de comportement des dispositifs, et mettre immédiatement en quarantaine les dispositifs ayant été compromis afin d'empêcher la propagation d'une violation aux autres dispositifs connectés au réseau domestique. Dans la mesure où le cloud de Plume étudie en permanence les schémas de comportement normal des dispositifs sur une large population de dispositifs similaires, la fonctionnalité détectera les anomalies en temps réel et agira immédiatement pour protéger les utilisateurs. La fonctionnalité Advanced IoT Protection de Plume sera disponible et accessible via l'application iOS et Android Plume le 15 avril 2019 au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« La demande croissante en performances en matière de maison intelligente associée à la multiplication des dispositifs IoT signifie que la connectivité et la sécurité tendent à fusionner et doivent être gérées de manière conjointe et globale », a déclaré Fahri Diner, PDG et cofondateur de Plume. « En tirant parti de notre portée en tant qu'opérateur du réseau défini par logiciel certainement le plus grand au monde, nos connaissances réunies à partir d'une vaste population de dispositifs connectés positionnent de manière unique Plume pour offrir le Plume basée sur les anomalies la plus efficace des dispositifs IoT. »

Le PowerPod

Le lancement au Royaume-Uni inclut le SuperPod tri-bandes emblématique de Plume, ainsi que la sortie des nouveaux PowerPods bi-bandes. Conçus pour améliorer la performance, la fiabilité et la cohérence du Wi-Fi, ainsi que la couverture mur à mur dans les plus grandes maisons, les SuperPods et les PowerPods sont proposés aux membres dans le cadre de deux configurations de pack initial pour s'adapter à toutes les superficies de maison, et incluent des options flexibles pour une expansion supplémentaire.

Abonnements et disponibilité au Royaume-Uni

Compatible avec tous les FSI au Royaume-Uni, Plume est disponible sur Plume.com/UK. L'abonnement Plume au Royaume-Uni coûte 99 £ par an. Outre les avantages tels que l'abonnement à toutes les fonctionnalités actuelles et futures, les mises à jour automatiques, le support 24h/24 et 7j/7, la livraison gratuite, la politique de retour à 60 jours, et la garantie illimitée évolutive, les membres auront également accès aux packs initiaux SuperPod et PowerPod à un prix de lancement spécial de 99 £. Les packs initiaux au Royaume-Uni seront expédiés à compter du 15 avril 2019.

À propos de Plume®

Plume est la société à l'origine d'Adaptive WiFitm, premier Wi-Fi à optimisation automatique au monde à délivrer une expérience Internet fiable et constante dans tous les recoins de la maison, ainsi que le concepteur et l'inventeur original des Wi-Fi Pods et des SuperPods. Plume est alimentée par le Plume Cloud, puissant plan de pilotage basé dans le cloud, qui délivre la solution de Wi-Fi domestique la plus avancée et la plus résiliente, grâce à sa capacité à s'adapter de manière dynamique et à répondre aux charges de réseau changeantes ainsi qu'aux interférences. Logiciel classique open source, OpenSynctm peut être intégré à un matériel tiers pour une connexion au Plume Cloud. La plateforme cognitive de gestion des services de Plume offre un riche ensemble de services grand public modernes pour la maison, qui peuvent fonctionner sur les plateformes matérielles de tiers et peuvent être déployées à très grande échelle. Plume est basée à Palo Alto, aux États-Unis, et possède des bureaux supplémentaires en Suisse, en Slovénie, en Pologne et à Taïwan. Rendez-vous sur www.plume.com et www.platform.plume.com.

Plume, SuperPod, PowerPod, Adaptive WiFi, et HomePass sont des marques commerciales de Plume Design, Inc.

