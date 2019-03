L'étudiante en Photographie Léonie Synnott-Bruson sélectionnée pour le 2019 Sony World Photography Awards' Student Focus Competition





MATANE, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Un étudiant du Cégep de Matane en Photographie a été retenu parmi les dix finalistes de l'édition 2019 du Sony World Photography Award's Student Focus Competition pour une deuxième année consécutive. Les juges du Sony World Photography Awards 2019, l'un des plus grands et des plus prestigieux concours de photographie au monde, honorent ainsi le travail de Léonie Synnott-Bruson. Le grand gagnant de la catégorie sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera à Londres le 17 avril prochain.

« Je suis absolument emballée à l'idée de participer au concours Sony World Photography Awards ! C'est avec enthousiasme que mon professeur Robert Baronet m'a annoncé que le cégep se qualifiait pour le Sony World Photography Award's Student Focus Competition pour une seconde fois. Ma série de photographies qui a permis de me distinguer pour le concours s'intitule Dream Production. Avec son éclairage plutôt particulier, elle exagérait de manière humoristique le phénomène de l'autoreprésentation sur les réseaux sociaux » a commenté Léonie Synnott-Bruson, originaire de Montréal, qui étudie actuellement en troisième année du programme d'études collégiales Photographie au Cégep de Matane.

« Après sept années d'efforts à maintenir notre participation au Sony World Photography Award's Student Focus Competition, j'ai été particulièrement ému de constater qu'un étudiant de notre cégep avait été choisi pour une deuxième année consécutive parmi les représentants de plus de 350 écoles de photographie du Québec, du Canada et de partout à travers le monde. Quelle fierté pour notre programme d'études en photographie et pour le Cégep de Matane! Le travail qui a permis à Léonie Synnott-Bruson de se classer parmi les dix finalistes est remarquable. Il souligne avec humour l'évolution technologique qui transpire à travers l'utilisation du téléphone portable et des réseaux sociaux. Bravo, Léonie, et bonne chance pour la grande finale » a commenté Robert Baronet, enseignant coordonnateur du programme Photographie du Cégep de Matane.

« C'est avec beaucoup de fierté que je transmets les félicitations de notre communauté collégiale matanaise à Léonie et que nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la prochaine étape de ce concours international prestigieux. Faire partie des dix étudiants en photographie les plus prometteurs à travers le monde constitue un tremplin extraordinaire pour la carrière professionnelle qu'elle entreprendra au cours des prochains mois. Je tiens également à souligner la qualité du travail de nos enseignants de la filière Photographie qui savent si bien transmettre leur passion de l'image et leur savoir à leurs étudiants. Session après session, ils trouvent les projets et les stratégies pédagogiques pour amener à se dépasser les futurs professionnels de la photographie qu'ils forment si bien, contribuant ainsi à la notoriété de leur programme et du Cégep de Matane » a mentionné le directeur général de l'institution, monsieur Pierre Bédard.

Le défi 2019

Les étudiants participant à l'édition 2019 du concours ont été mis au défi de produire une série de trois à cinq images portant sur la thématique de l'Évolution : l'évolution numérique, sociétale, environnementale, artistique, physique, politique ou culturelle. En guise de prix pour le premier volet du concours, Léonie Synnott-Bruson a reçu un appareil Sony Digital Imaging avec lequel elle devait créer une deuxième série de photographies inspirées du thème imposé Belong. « Cette seconde série d'images intitulée Made in Québec traite de mon appartenance au Québec et exprime ma vision de la société québécoise à travers l'histoire de gens qui la composent » a exprimé Léonie qui profitera également d'un billet aller-retour offert par l'organisation du concours afin d'assister à la remise des grands prix qui se tiendra à Londres le 17 avril. Le grand lauréat du concours recevra 30 000 euros d'équipements de photographie de marque Sony pour son établissement d'enseignement. Son travail sera diffusé avec celui des images présélectionnées et gagnantes des autres catégories dans le cadre du salon Sony World Photography 2019 Exposition qui se tiendra à Somerset House à Londres, du 18 avril au 6 mai 2019, avant d'être présenté en tournée mondiale, notamment au Japon, en Italie et en Allemagne.

Le volet Student Focus du Sony World Photography Awards est l'une des meilleures compétitions au monde pour les étudiants en photographie. Toute personne fréquentant à temps plein un programme d'études dans cette discipline peut y prendre part. Chaque année, les établissements d'enseignement supérieur inscrits reçoivent un premier défi à relever dans un calendrier prédéterminé. Parmi les photos réalisées par leurs étudiants, une seule sera soumise au concours afin de représenter leur école. Lors de leur présélection, les juges du concours retiennent dix étudiants qui reçoivent un deuxième et dernier défi.

Produit par la World Photography Organization, le Sony World Photography Awards est le concours de photographie le plus diversifié au monde. Cette 12e édition du concours a battu des records en recevant 326 997 photos en provenance de 195 pays et territoires, dans les quatre catégories du concours : Professional, Open, Youth et Student Focus.

