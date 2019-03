Festival Vue sur la Relève - La chaîne MAtv® porte un regard sur les artistes





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dès le samedi 30 mars à 21 h, MAtv convie ses téléspectateurs à un rendez-vous unique au cours duquel ils pourront apprécier le talent d'artistes oeuvrant dans des disciplines variées telles que la danse, le théâtre, le chant, la musique, les arts visuels, etc. Présentée à travers la province et animée par Marilyse Hamelin, la série hebdomadaire de cinq épisodes Festival Vue sur la Relève : regard sur les artistes offre un avant-goût de la 24e édition de l'événement qui se tiendra du 6 au 18 mai prochain.

Au cours de la série, Marilyse Hamelin et Sarah Labelle, la directrice artistique et coordonnatrice générale du Festival, s'intéresseront aux parcours des artistes en plus de présenter des extraits de leurs performances. Rappelons que MAtv s'implique dans cet événement depuis maintenant huit ans en offrant un « Coup de Pouce » d'une valeur média de 25 000 $ afin de récompenser les efforts et la créativité des artistes de la relève. Parmi les récipiendaires des cuvées antérieures, on retrouvait Eli et Papillon, Les Hay Babies, Little Suns, BELLFLOWER, Samuele et La Famille Ouellette. Le premier épisode de la série sera d'ailleurs consacré à la lauréate du « Coup de Pouce » MAtv 2018, Laura Niquay, originaire de Wemotaci en Mauricie et reconnue pour la richesse de ses textes, ses messages d'espoir, son timbre de voix singulier et son authenticité. On aura, entre autres, la chance de discuter de ses inspirations et d'apprécier quelques-unes de ses chansons. Les épisodes suivants seront dédiés à la découverte de plus d'une vingtaine de projets artistiques faisant partie de la cohorte 2019.

Vitrine privilégiée des artistes émergents, le Festival pluridisciplinaire Vue sur la Relève est destiné à l'intégration des jeunes talents. Depuis 1996, l'événement permet la rencontre entre les participants et un public âgé majoritairement entre 18 et 35 ans. En plus de faire rayonner la culture, le festival offre des opportunités professionnelles supplémentaires aux artistes avec la remise de nombreux « Coups de Pouce ».

À propos de l'animatrice

Marilyse Hamelin pilote le magazine culturel Nous sommes la ville à l'antenne de MAtv Montréal. On peut la lire dans Châtelaine et l'entendre à ICI Radio-Canada Première. Elle est l'auteure de Maternité, la face cachée du sexisme, publié chez Leméac en 2017, dont la version anglaise - MOTHERHOOD, The Mother of All Sexism (Baraka Books) - est parue en 2018. La même année, elle a reçu le prix « Reconnaissance » de l'Association canadienne pour les Nations Unies soulignant l'ensemble de son travail.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

