L'Escouade Câline YUL reconnue par Humane Society International/Canada





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'aéroport Montréal-Trudeau (YUL) s'est vu décerner une plaque honorifique pour son Escouade Câline. Cette reconnaissance, accordée par le groupe Humane Society International/Canada (HSI/Canada), souligne les initiatives qui mettent de l'avant l'aide que peuvent apporter les animaux de compagnie.

Depuis le début octobre, une escouade formée d'une trentaine de chiens fait le bonheur des passagers à Montréal-Trudeau. Développée en collaboration avec le Centre d'Adoption d'Animaux de Compagnie du Québec (caacQ), l'Escouade Câline a pour mission de se promener dans l'aérogare pour offrir des moments de complicité aux voyageurs. Cette initiative est très appréciée des passagers plus fébriles ou anxieux dans un environnement aéroportuaire.

« Aéroports de Montréal est très fière d'avoir reçu cette plaque honorifique soulignant l'importance du projet de l'Escouade Câline YUL. Depuis son lancement, la quantité de commentaires favorables reçus confirme l'originalité et l'efficacité de cette initiative permettant aux passagers de vivre une expérience divertissante et réconfortante dans un contexte unique », a mentionné le président-directeur général d'Aéroports de Montréal, M. Philippe Rainville.

Ewa Demianowicz, responsable de campagne sénior pour HSI/Canada a ajouté : « Une partie de la mission et du slogan de notre organisme est "célébrer les animaux", et nous croyons que le projet de l'Escouade Câline YUL le symbolise parfaitement. Ce programme met en valeur le lien spécial qui unit les humains et les chiens, tout en nous rappelant que les animaux de compagnie sont des membres à part entière de la communauté. Nous félicitons l'aéroport Montréal-Trudeau pour cette excellente initiative et nous leur souhaitons un énorme succès. »

