Outgo : un site Web Québécois qui propulse les commerçants locaux

QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - OUTGO.COM offre, depuis 2016, une boutique en ligne gratuite aux commerçants Québécois, de la publicité Google AdWords et Facebook, le tout sans le moindre frais d'adhésion. « Les commerçants locaux ont souvent très peu de liquidités disponibles pour investir en publicité, Outgo leur offre un moyen simple de s'afficher en ligne, sur Facebook, sur Google et à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs sans sortir de sous de leurs poches, nous travaillons sous la forme de contrat-échange avec eux et tout le monde y gagne! » mentionne le Président et fondateur de l'entreprise, Yanik Guillemette. L'entreprise affiche, pour la période du 1 janv. 2018 au 25 mars 2019, une croissance de 400,63 % de ses utilisateurs, soit 234 819 personnes de plus que la période précédente.

« On veut devenir LA référence pour les expériences et les cadeaux en ligne. Ici au Québec, au Canada... aux États-Unis? Et pourquoi pas ailleurs dans le monde? Le nom est beau, accrocheur, facile à retenir. C'est facile de « brander » Outgo et de le présenter partout à travers le monde. » -L'animateur de radio et de télé Benoit Gagnon, porte-parole et coactionnaire.

Outgo en chiffres :

Fondée en 2016 à Québec

217 commerçants partenaires

1000 expériences

50 000 visiteurs/mois

425 000 abonnés à l'infolettre

25 000 abonnés des réseaux sociaux

Partenaire de TripAdvisor, Viator, CAA, Costco et Expedia.

