OrganicOcean et GO Usinage pourront accroître leur productivité et améliorer leur capacité de production

Contribution remboursable de 119 062 $ sur un investissement total de 287 157 $

Incorporé en 2015, GO Usinage est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication, la modification et l'assemblage de pièces d'équipements de haute qualité destinées principalement à des clients manufacturiers oeuvrant dans plusieurs domaines, dont le transport, le minier et le forestier. Les produits fabriqués par la PME sont constitués de différents types de métaux ferreux et non ferreux et de matières plastiques.

Le projet vise l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise en haussant sa capacité de production et sa productivité par l'acquisition d'un équipement de production numérique ainsi que le développement des capacités de gestion. La contribution de DEC a porté sur l'acquisition et l'installation d'un tour d'usinage à contrôle numérique et d'outillage.

Le projet a permis de consolider quatre emplois à temps plein et un emploi à temps partiel existants, en plus de créer deux emplois.