Le gouvernement du Canada prépare les jeunes Canadiens à occuper les emplois de demain

Un million de jeunes Canadiens supplémentaires auront l'occasion d'acquérir des compétences numériques

MISSISSAUGA, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Les compétences numériques comme le codage et la maîtrise des nouvelles technologies seront des atouts essentiels pour la plupart des travailleurs de demain, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de programmeurs informatiques ou de travailleurs en entrepôt. Le gouvernement du Canada entend préparer la génération montante à se démarquer dans une économie de plus en plus mondialisée et numérique, et c'est pour cela qu'il aide des millions de jeunes Canadiens à accroître leurs compétences numériques.

Aujourd'hui, à Mississauga, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que le gouvernement du Canada aidera un million de jeunes Canadiens supplémentaires à acquérir des compétences numériques en accordant 60 millions de dollars à CodeCan. Cet investissement a été mis de l'avant dans le budget de 2019.

Le programme CodeCan donne aux jeunes, de la maternelle à la fin du secondaire, l'occasion d'acquérir des compétences numériques, comme le codage, l'analyse de données et le développement de contenu numérique. CodeCan aide également les enseignants à acquérir les outils pédagogiques nécessaires pour intégrer les nouvelles compétences numériques et les nouvelles technologies à leur salle de classe. Le programme a aussi comme objectif d'inciter un plus grand nombre de jeunes femmes, d'Autochtones et d'autres membres de groupes sous-représentés à poursuivre une carrière en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques.

À ce jour, plus de 1,3 million d'élèves et 61 000 enseignants ont participé aux activités du programme CodeCan. Grâce aux nouveaux fonds, CodeCan pourra fournir de la formation à un million d'élèves supplémentaires et à leurs enseignants d'ici mars 2021. Les fonds octroyés au titre du budget de 2019 s'ajoutent aux 50 millions de dollars annoncés pour CodeCan dans le budget de 2017, ce qui porte l'investissement total à 110 millions de dollars.

CodeCan bénéficie de l'un des nombreux investissements du budget de 2019 qui visent à favoriser la réussite des jeunes Canadiens.

« Les jeunes Canadiens seront aux commandes de la croissance économique de notre pays pendant de nombreuses années à venir. Nous devons leur donner les outils dont ils ont besoin pour mener une carrière fructueuse et participer à la vie communautaire. Nous investissons dans l'enseignement des compétences numériques et dans des mesures pour rendre les études postsecondaires plus abordables. Ainsi, les jeunes pourront passer plus facilement de la salle de classe au laboratoire, à l'usine ou à la salle de réunion. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Le programme CodeCan accepte des propositions d'organismes à but non lucratif constitués en société au Canada qui offrent des programmes axés sur l'acquisition des compétences numériques aux jeunes Canadiens ou à leurs enseignants depuis au moins trois ans.

qui offrent des programmes axés sur l'acquisition des compétences numériques aux jeunes Canadiens ou à leurs enseignants depuis au moins trois ans. La date limite pour soumettre une proposition est le 30 avril 2019.

