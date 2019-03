Budget de 2019 : Investir dans les jeunes Canadiens





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont la génération la plus scolarisée, branchée et diversifiée que le pays ait jamais connue. Tout comme l'ensemble de la population, ils souhaitent avoir la chance de poursuivre une bonne carrière, d'acheter une propriété et de bâtir un avenir meilleur, pour eux, leur famille et leur communauté.

Aujourd'hui, à Montréal, la ministre Joly a mis en valeur la façon dont le budget de 2019, qui s'intitule Investir dans la classe moyenne, prévoit des investissements stratégiques et responsables pour relever les défis auxquels les jeunes Canadiens sont confrontés, et il leur donne accès à des possibilités qui les positionne de manière à assurer leur réussite.

Cette année, pour la première fois, le gouvernement a publié en même temps que le budget, un Rapport sur les jeunes, qui présente la façon dont les jeunes Canadiens seront touchés par des investissements particuliers. Le rapport s'appuie sur le fait que le budget de 2019 était le premier budget à être élaboré officiellement selon l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) - examinant comment chaque mesure du budget toucherait une diversité de Canadiens, y compris les jeunes.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement propose de soutenir les jeunes à l'aide des mesures suivantes :

Appuyer plus de possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les jeunes Canadiens qui souhaitent acquérir une expérience pertinente et pratique en créant jusqu'à 84 000 nouveaux stages pratiques d'ici 2023-2024, ainsi qu'en établissant des partenariats avec les entreprises en vue d'appuyer les stages de travail dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse modernisée.

pour les jeunes Canadiens qui souhaitent acquérir une expérience pertinente et pratique en créant jusqu'à 84 000 nouveaux stages pratiques d'ici 2023-2024, ainsi qu'en établissant des partenariats avec les entreprises en vue d'appuyer les stages de travail dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse modernisée. Rendre les études postsecondaires plus abordables en abaissant les taux d'intérêt sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, en rendant libre d'intérêts la période de six mois dite «?de grâce?» qui suit la fin des études postsecondaires d'un étudiant emprunteur.

en abaissant les taux d'intérêt sur les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, en rendant libre d'intérêts la période de six mois dite «?de grâce?» qui suit la fin des études postsecondaires d'un étudiant emprunteur. Créer pour les jeunes étudiants des occasions de voyager, de travailler ou d'étudier à l'étranger et d'acquérir les compétences requises pour réussir dans une économie mondialisée.

et d'acquérir les compétences requises pour réussir dans une économie mondialisée. Appuyer l'éducation postsecondaire des peuples autochtones à l'aide de mesures conçues pour aider les étudiants des Premières Nations, Inuits, Métis et à acquérir les compétences et les expériences dont ils ont besoin pour réussir.

à l'aide de mesures conçues pour aider les étudiants des Premières Nations, Inuits, Métis et à acquérir les compétences et les expériences dont ils ont besoin pour réussir. Améliorer l'accès au mentorat, aux ressources d'apprentissage et au financement d'entreprise en démarrage afin d'aider les jeunes Canadiens à concrétiser leurs idées et à les mettre en marché par l'entremise de Futurpreneur Canada.

afin d'aider les jeunes Canadiens à concrétiser leurs idées et à les mettre en marché par l'entremise de Futurpreneur Canada. Créer des occasions de service intéressantes par l'entremise de Service jeunesse Canada pour les jeunes Canadiens afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et de l'expérience de leader et qu'ils contribuent au bien-être de leur communauté.

pour les jeunes Canadiens afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et de l'expérience de leader et qu'ils contribuent au bien-être de leur communauté. Faciliter l'accession à la propriété pour les premiers acheteurs, en mettant en oeuvre l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un programme de prêt hypothécaire avec participation qui permettrait de réduire les paiements mensuels exigés pour posséder une propriété.

Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement investit dans des solutions permettant de préparer l'avenir des jeunes Canadiens en les aidant à réussir pour les années à venir.

Citation

«?Dans les prochaines décennies, ce sont les jeunes Canadiens qui stimuleront la croissance de l'économie canadienne. Ils méritent donc qu'on leur fournisse des occasions de réussir dans l'économie en croissance du Canada et de bénéficier de celle-ci. Nos investissements visant à rendre l'éducation plus abordable et de donner aux jeunes plus de possibilités de trouver et de garder de bons emplois bien rémunérés aideront les jeunes aujourd'hui et permettront de maintenir la vigueur et la croissance de l'économie à long terme. »

- L'honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Les faits en bref

Dans ses trois derniers budgets, le gouvernement a, par ses investissements, aidé les jeunes Canadiens à trouver et à garder de bons emplois aujourd'hui et à se préparer pour les bons emplois de demain :

Dans le cadre de son budget de 2016, le gouvernement a augmenté le montant de la bourse d'études canadiennes de 50 % et a élargi les critères d'admissibilité à celui-ci, permettant ainsi à un plus grand nombre d'étudiants de recevoir de l'argent pour les études qu'ils n'auront pas à rembourser.



Au cours de l'année scolaire 2017?2018, plus de 490?000 étudiants ont reçu plus d'un milliard de dollars en bourses pour les aider à payer leurs études. Cela représente une augmentation de 34 % du nombre de bénéficiaires de bourses ainsi qu'une augmentation de 90 % des montants totaux des bourses d'études canadiennes depuis 2015.



Dans son budget de 2018, le gouvernement a créé le Programme de préparation à la formation d'apprenti, qui aide les personnes qui sont sous-représentées dans les métiers, notamment les femmes, les jeunes, les personnes autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, à se préparer à une formation d'apprenti.



En doublant le nombre de stages d'Emploi d'été Canada , le gouvernement a aidé près de 70?000 étudiants à épargner pour leur éducation tout en acquérant une expérience de travail pratique.

, le gouvernement a aidé près de 70?000 étudiants à épargner pour leur éducation tout en acquérant une expérience de travail pratique.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement fait la promotion d'une plus forte culture d'apprentissage continu au Canada et aide les Canadiens de tous les âges à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail d'aujourd'hui et à être prêts pour les emplois de demain.

pour l'innovation et les compétences du gouvernement fait la promotion d'une plus forte culture d'apprentissage continu au et aide les Canadiens de tous les âges à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail d'aujourd'hui et à être prêts pour les emplois de demain. Le gouvernement a créé la première Stratégie nationale sur le logement - un investissement unique de 40 milliards de dollars pour rendre le logement abordable pour tous les Canadiens, y compris les jeunes canadiens, qui permettra de construire 100 000 nouveaux logements abordables et d'en réparer 30 000 autres, et qui réduira l'itinérance chronique de 50 %.

L'instauration de l'Allocation canadienne pour enfants a contribué à sortir près de 280 000 enfants de la pauvreté en 2017 par rapport à 2015.

Afin d'aider les Canadiens à avoir hâte de profiter d'une retraite sûre et honorable, le gouvernement a bonifié le Régime de pensions du Canada , ce qui augmentera le montant maximal des prestations de jusqu'à 50 % au fil du temps, augmentant ainsi la sécurité de revenu des travailleurs canadiens lorsqu'ils prendront leur retraite.

