Une Filière porcine coopérative mature qui poursuit sa croissance en 2018

DRUMMONDVILLE, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Filière porcine coopérative a tenu aujourd'hui sa 8e assemblée générale annuelle dans la région de Drummondville lors de laquelle elle a présenté une solide performance pour l'exercice financier 2017-2018, et ce, malgré une année difficile pour les producteurs de porcs, tant au Québec que dans le reste du Canada.

La Filière porcine coopérative a livré au cours de la dernière année 1,25 million de porcs Coop à Olymel. Depuis sa mise en place, il y a 8 ans, les membres de la Filière porcine coopérative ont reçu près de 47 millions de dollars en prime de qualité et de fidélité et près de 72 millions de dollars en ristournes et dividendes. Cette année seulement, ce sont 11,2 millions de dollars qui ont été versés en dividendes aux membres de la Filière. « Alors que l'année 2018 n'a pas été de tout repos pour les producteurs de porcs, la Filière porcine coopérative a connu une belle progression, signe indéniable de sa pertinence comme modèle d'avenir pour ce secteur d'activité. », a déclaré le président de la Filière porcine coopérative, M. Réjean Vermette. « La Filière a également connu une hausse de son membership en menant à 248 le nombre de producteurs membres en 2018 », a-t-il ajouté.

À l'écoute des besoins de ses membres et connectée aux exigences des consommateurs et de l'industrie, La Filière porcine coopérative se veut être un modèle structurant qui met en place plusieurs outils et programmes dans le but d'améliorer constamment la situation de ses membres. Le président de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais a notamment souligné que « La Coop fédérée, bien consciente de la situation difficile du secteur de la production porcine, a pris la décision de verser 50 % des dividendes en argent comptant en 2018, en plus d'avoir devancé le versement de la prime évolutive. » La Filière porcine coopérative a le privilège de compter sur un réseau qui partage la richesse entre tous les maillons de la chaîne. Elle profite d'un support exceptionnel de la part de ses précieux partenaires. À cet égard, un programme de soutien financier a été mis en place par La Coop fédérée et Olymel afin d'appuyer les producteurs dans la conversion de leurs bâtiments et de respecter les nouvelles normes de bien-être animal.

La phase 1 du projet des Fermes Boréales en voie d'être complétée

Le projet des Fermes Boréales, qui a pour objectif de mettre en place un concept de maternités collectives qui deviendrait, à moyen terme, un modèle de développement privilégié par les producteurs de porcs d'ici, va bon train. La première phase qui visait à construire 5 maternités porcines dans la région du Témiscamingue est en voie d'être complétée, avec actuellement 4 fermes en opération et une 5e en construction. « Non seulement la Filière soutient ses membres, elle permet en plus de commercialiser une viande de qualité, reconnue et recherchée par les marchés à haute valeur ajoutée. », a conclu M. Réjean Vermette.

Remise des Groins d'argent 2018

La tenue de l'assemblée générale annuelle de la Filière porcine coopérative est également l'occasion privilégiée pour souligner le travail des producteurs ayant les meilleures performances provinciales d'élevage porcin. La liste des gagnants des Groins d'argent sera disponible sur le site www.porclacoop.coop dès le 28 mars.

À propos de La Filière porcine coopérative

Fondée en avril 2011, la Filière porcine coopérative compte 248 membres au Québec, répartis dans des productions de type naisseur, finisseur, naisseur-finisseur, pouponnière et pouponnière-finisseur. Grâce au travail de coordination de ses membres, elle permet d'offrir des produits de qualité, à prix compétitifs, aux consommateurs d'ici et d'ailleurs, et de générer de la richesse pour les producteurs. Pour en savoir plus, visitez le www.porclacoop.coop.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 14 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte plus de 19 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,5 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo, Lafleur, Aliments Triomphe et Pinty's), Sollio Agriculture (sous les bannières La Coop, Elite, Agrocentre, Agrico, Agromart et Country Stores) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone, Potvin & Bouchard, La Shop et Country Stores). Pour en savoir plus, visitez le www.lacoop.coop/. Compte Twitter : twitter.com/LaCoop_federee. Compte Facebook : facebook.com/LaCoopfederee

À propos d'Olymel s.e.c.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise emploie plus de 13 000 personnes et possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 3,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo. Pour de plus amples informations sur l'entreprise, visitez : www.olymel.ca

