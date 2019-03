Weatherford présente le premier système de complétion en eau profonde au monde, en un seul trajet et activé à distance





Weatherford TR1Ptm reçoit un prix « Spotlight on New Technology® » décerné par l'Offshore Technology Conference, ainsi qu'un prix Meritorious Award for Engineering Innovation de Hart Energy

BAAR, Suisse, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) a porté sur le marché le premier système de complétion en eau profonde au monde, en un seul trajet et activé à distance. En combinant les complétions supérieures et inférieures en un seul trajet, le système a démontré qu'il réduit le temps d'installation entre 40 et 60 pour cent, ainsi que la durée de montage de 4 à 6 jours.

En utilisant la technologie d'identification par radiofréquence (RFID), le système TR1P testé sur le terrain offre des opérations à 100 pour cent sans intervention, à la fois dans les puits producteurs et dans les puits d'injection.

« Le système de déploiement avancé TR1P de Weatherford a établi une nouvelle référence de l'industrie pour les installations de complétion, en particulier dans les environnements en eau profonde », a déclaré Mark Hopmann, président des complétions de Weatherford. « La capacité d'effectuer plusieurs opérations en moins de temps avec moins d'équipements et moins de personnel est une solution en eau profonde révolutionnaire, et la réponse au défi de nos clients d'augmenter significativement l'efficacité lors de l'installation de systèmes de complétion en eau profonde. Le système TR1P vous donne la possibilité d'effectuer les opérations demandées par votre réservoir, plutôt qu'avec votre budget. »

L'industrie a déjà pris note des capacités en eau profonde de TR1P : Il a été récompensé d'un prix Spotlight on New Technology® (pleins feux sur les nouvelles technologies) par l'Offshore Technology Conference (OTC) en amont de leur événement de 2019 qui se tiendra à Houston, du 6 au 9 mai. Le TR1P a également reçu un Meritorious Award for Engineering Innovation (prix méritoire pour l'innovation en ingénierie) de Hart Energy publishing. Les deux prix sont remis pour des produits innovants et révolutionnaires ayant une incidence sur l'exploration et la production offshore.

« Recevoir ces prix signifie que l'industrie a reconnu la valeur de notre technologie TR1P », a déclaré Hopmann. « Dans un puits d'injection en eau profonde en Afrique de l'Ouest, le TR1P a réduit le temps d'installation de 40 à 60 pour cent et a réduit le temps de montage de 4 à 6 jours, par rapport à un processus de complétions supérieures et inférieures en deux trajets. »

En tant que seul fournisseur d'outils de fonds compatibles avec la technologie RFID, Weatherford a associé cette capacité avec des éléments de ses technologies de complétion existantes. Il en résulte la première opération à 100 % sans intervention qui réduit considérablement le coût total d'une installation d'un système de complétion en eau profonde.

L'avantage de TR1P :

Pas de ligne de commande, de tube d'usure, de câble métallique, de tube d'intervention enroulé, d'appareils de reconditionnement et de connecteurs étanches

Test de fonctionnement de tous les composants au cours de l'installation

Circulation du puits de la pointe au talon

Stimulation et isolement d'une zone ou de l'ensemble du puits

Définition et test des composants de complétion supérieure et inférieure

Test des obstacles indépendants

Connexion du puits à distance

Weatherford recevra le prix OTC Spotlight on New Technology® à 16 h le 6 mai 2019 dans le NRG Center Rotunda Lobby.

