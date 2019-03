Fednav participe aux 60 ans de la Voie maritime à l'occasion de son 75e anniversaire





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fednav a inauguré aujourd'hui la 61e saison de la Voie maritime du Saint-Laurent avec son navire, le Federal Kumano. Lors d'une cérémonie à l'écluse de Saint-Lambert et en présence de nombreux dignitaires, le président de Fednav a lancé les célébrations entourant le 75e anniversaire de la compagnie.

Fondée en 1944 par la famille Pathy à Toronto, la compagnie a déménagé à Montréal en 1953 et a évolué depuis pour devenir le plus grand groupe canadien de transport maritime international de vrac. Fednav possède 63 navires océaniques et exploite une flotte de plus de 100 navires, partout dans le monde. Fednav est l'armateur international le plus important des Grands Lacs et opère dans 11 terminaux en Amérique du Nord. Elle possède la plus grande flotte au monde de vraquiers construits pour la glace. Fednav exploite également trois vraquiers brise-glace qui sillonnent l'Arctique douze mois par année.

En présence du ministre Marc Garneau et de la ministre Chantal Rouleau, Paul Pathy, président et chef de la direction de Fednav, a présidé à l'inauguration de la saison de navigation dans les Grands Lacs. Il a déclaré : « Notre industrie navigue dans un monde de plus en plus complexe. En offrant des solutions efficaces et novatrices basées sur des principes d'intégrité, de responsabilité et de respect, Fednav se distingue et s'engage à aller au-delà des attentes de sa clientèle pour les années à venir ».

Fednav est un acteur majeur du transport maritime de vrac dans le Système Saint-Laurent/Grands Lacs et dans l'Arctique. La compagnie a investi plus de 1,5 milliard de dollars depuis vingt-cinq ans dans le renouvellement de sa flotte, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Sept navires sont en construction présentement.

Les 75 ans de Fednav seront soulignés par des événements dans chacune des villes ou la compagnie possède des bureaux : Anvers, Barbade, Hambourg, Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo et, bien entendu, Montréal. De plus, Fednav nomme ses deux nouveaux navires de 2019 Federal St-Laurent et Federal Montréal, montrant l'attachement de la compagnie pour son fleuve et sa ville emblématiques. « De Montréal, Fednav couvre le monde », a ajouté Paul Pathy.

