Les LNC s'associent aux comtés locaux et aux algonquins de Pikwakanagan pour créer des liens entre les entreprises de la vallée de l'Outaouais et les partenaires du programme





CHALK RIVER, Ontario, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme de science et de technologie nucléaire du Canada, le comté de Renfrew, la Municipalité régionale de comté de Pontiac et la Première nation algonquine de Pikwakanagan sont heureux d'annoncer une nouvelle initiative visant à encourager les entreprises de la vallée de l'Outaouais à rechercher des occasions commerciales aux Laboratoires de Chalk River grâce à des partenariats avec les principaux entrepreneurs des LNC. À compter du mois d'avril, ces organismes organiseront ensemble une série de séances d'information et un atelier visant à informer les entreprises locales relativement aux lacunes des entrepreneurs des LNC en matière de capacités de service, afin qu'elles puissent entreprendre des mesures visant à acquérir les qualifications qui leur permettraient de décrocher des contrats de sous-traitance.



« La revitalisation des Laboratoires de Chalk River étant bien amorcée, au cours des prochaines années, de nombreuses possibilités commerciales apparaîtront pour les entreprises et les entrepreneurs qui possèdent les compétences et les capacités requises, a déclaré Mark Lesinski, président-directeur général des LNC. En organisant ces séances, les LNC font leur part pour s'assurer que les entreprises locales seront bien préparées à tirer pleinement parti de ces occasions et à joindre notre équipe de prestation. Dans l'ensemble, nous voulons nous assurer que la communauté locale bénéficie de nos grands projets, chaque fois que c'est possible. »

Toute personne intéressée à en apprendre davantage sur la façon de travailler aux LNC ou sur un partenariat avec les entrepreneurs des LNC est invitée à assister à l'une des séances d'information qui seront tenues en avril dans les collectivités de la vallée de l'Outaouais. Ces événements ont pour but de donner aux participants un aperçu des projets des LNC et de présenter un atelier plus détaillé qui aura lieu plus tard au cours du mois et qui vise à relier directement notre industrie locale aux partenaires des LNC dans le cadre du programme. Au cours de l'atelier d'une demi-journée, les participants pourront discuter avec les principaux entrepreneurs des LNC, discuter des possibilités de partenariat et prendre part à diverses séances de réseautage et de formation.

Détails des engagements à venir,



SÉANCES D'INFORMATION :

Le 2 avril 2019 : Hôtel Clarion ? salle Settler, Pembroke (Ontario) | De 7 h 30 à 10 h

Le 4 avril 2019 : Centre récréatif de Campbell's Bay (Québec) | De 8 h à 10 h 30

Le 9 avril 2019 : Hôtel Sands on Golden Lake, Golden Lake (Ontario) | De 8 h à 10 h 30

Le 11 avril 2019 : Hôtel Days Inn ? salle Renfrew, Renfrew (Ontario) | De 7 h 30 à 10 h

ATELIER D'UNE DEMI-JOURNÉE :

Le 30 avril 2019 : Centre communautaire Makwa, Pikwakanagan (Ontario) | De 8 h à 13 h

Les événements à venir s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus vaste des LNC visant à diversifier leur chaîne d'approvisionnement et à cultiver de meilleures relations avec les organismes au voisinage des Laboratoires de Chalk River. Les LNC ont également tenu l'automne dernier, à l'occasion de la Journée de l'industrie, leur événement annuel de réseautage qui favorise l'engagement industriel entre leurs partenaires d'une part et les organisations locales et communautés autochtones d'autre part. Ils ont récemment mis en place un nouveau portail destiné aux fournisseurs, qui indique de façon exhaustive comment faire affaire avec les LNC.

« Les LNC sont conscients de l'incidence positive qu'ils peuvent avoir dans la région, et ils s'engagent à favoriser le développement des entreprises locales et la diversité de leur chaîne d'approvisionnement, a ajouté Chad Charbonneau, directeur des opérations de la chaîne d'approvisionnement aux LNC. Ces événements constituent une première pour les LNC, pour nos groupes locaux de développement économique ainsi que pour nos partenaires de programme. Nous encourageons les fournisseurs, les gens de métier et les entrepreneurs locaux de toute la vallée de l'Outaouais à s'inscrire et à tirer le meilleur parti de cette occasion. »

Financé grâce à un investissement d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) au nom du gouvernement du Canada, le complexe des LNC de Chalk River fait l'objet d'une transformation majeure visant à moderniser l'infrastructure et les installations du site. Les LNC ont récemment commencé à préparer le site en vue de la construction de bâtiments non nucléaires qui devraient apporter de l'emploi à de nombreux métiers, fournisseurs et entreprises à l'appui dans les années à venir. Les LNC ont également amorcé la conception de leur Centre de recherche avancée sur les matériaux nucléaires, un complexe moderne de recherche en laboratoire qui servira de pilier à leur infrastructure de recherche et développement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les séances d'information et l'atelier des LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/local .

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en sciences et en technologie nucléaire, qui offrent des capacités et des solutions uniques à un vaste éventail d'industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l'industrie dans les domaines du nucléaire, des transports, de la technologie propre, de l'énergie, de la défense, de la sécurité, et des sciences de la vie, les LNC offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien positionnés pour l'avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de la sécurité est au coeur de toutes les activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète des services offerts par les Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez consulter le site Web www.cnl.ca ou envoyer un courriel à l'adresse communications@cnl.ca .

Personne-ressource :

Patrick Quinn

Directeur, Communications ministérielles

LNC, 1-866-886-2325

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 14:05 et diffusé par :