Spotify sur le point d'acquérir Parcast, un studio de narration en podcast de premier plan

Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT), l'abonnement en streaming audio le plus populaire au monde, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif dans le but d'acquérir Parcast, un studio de podcast de premier plan orienté vers la narration. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

Depuis sa création en 2016, Parcast a lancé 18 séries premium en podcasts avec notamment Serial Killers, Unsolved Murders et Conspiracy Theories et la première série de fiction en studio, Mind's eye. Parcast apportera à Spotify sa bibliothèque choisie offrant les émissions les plus produites ainsi que son public engagé et fidèle. Doté d'une grande expertise dans des genres appartenant au mystère, au crime, à la science-fiction et à l'histoire, Parcast a prouvé sa maîtrise du sujet tout comme sa capacité à développer les publics sur son solide réseau. De plus, Parcast a plus de 20 nouvelles émissions qui devraient être lancées plus tard cette année.

« L'ajout de Parcast à notre liste croissante de contenus en postcast va promouvoir notre objectif visant à devenir la première plateforme audio au monde » » a déclaré Dave Ostroff, responsable du contenu de Spotify. « Les podcasts crime et mystère représentent le genre le plus populaire écouté par nos utilisateurs et Parcast a connu un succès considérable en créant de célèbres séries tout en fidélisant ses fans sans cesse croissants. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Parcast sur Spotify et avons hâte de dynamiser leur croissance ».

« En trois ans, nous avons créé une maison de production qui a connu une croissance exponentielle et qui a séduit les fans de mystère et de véritables crimes, principalement les femmes, dans les 50 États et dans le monde entier. « Nous sommes fiers de rejoindre le service de streaming audio par abonnement le plus populaire au monde et de nous adresser aux plus grands publics dans le monde entier », a déclaré Max Cutler, fondateur et président de Parcast. « Avec Spotify, notre capacité à redimensionner, développer et amplifier le contenu de marque unique et personnalisé que nous créons est riche en fantastiques possibilités ».

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2019 et soumise aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Parcast

Parcast est le premier studio de narration en podcast axé sur la création de scripts, la programmation scénarisée basée sur une histoire qui soit engageante, informative et divertissante. Parcast crée, développe et produit ses propres émissions grâce à une équipe d'écrivains, de chercheurs et d'organisateurs. Les titres à succès de Parcast sont notamment Cults, Serial Killers et Mythology.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l'écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine en offrant à un million d'artistes créateurs, la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans, la chance de profiter de cette expérience et de s'inspirer de ces créateurs. Tout ce que nous faisons est animé par notre amour de la musique.

Découvrez, gérez et partagez gratuitement plus de 40 millions de titres, ou passez à Spotify Premium qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives, à une meilleure qualité de son, notamment Spotify Connect, et à une écoute sans publicité.

Nous sommes actuellement le plus grand service de musique en streaming par abonnement au monde avec une communauté de 207 millions d'utilisateurs, dont notamment 96 millions d'abonnés pour Spotify Premium, sur un total de 79 marchés.

