Un investissement de 95 millions de dollars pour combler le fossé numérique dans 80 communautés éloignées de l'Est du Québec





RIMOUSKI, Québec, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd'hui un investissement de 95 millions de dollars dans ses réseaux sans fil et de fibre optique qui est entièrement dédié aux régions du grand secteur de Québec et de l'Est de la province. Cet investissement inclut une contribution financière de 25,7 millions de dollars des programmes Brancher pour innover et Québec Branché des gouvernements fédéral et provincial et permet d'accélérer le déploiement des réseaux à très haute vitesse et de fibre optique de TELUS pour rejoindre plus de 34 000 nouvelles familles et entreprises de près de 80 communautés éloignées et à faible densité de la province. Cet ambitieux projet permettra de construire un pont vers l'avenir pour les résidents et acteurs régionaux leur apportant les outils technologiques nécessaires pour innover localement, rayonner à l'échelle internationale et offrir de meilleurs services en santé, éducation et auprès du milieu communautaire.



« Nos 6 000 membres de l'équipe au Québec ne reculent devant aucun défi technologique lorsqu'il s'agit de déployer des réseaux haute vitesse dans les endroits les plus éloignés du Québec afin de combler le fossé géographique et numérique », souligne François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Québec. « Nous croyons que chaque famille et chaque entreprise, peu importe où elle se trouve, doit avoir une chance égale de prospérer dans notre société numérique de plus en plus dynamique. Alors que nous évoluons vers l'ère de la technologie 5G, soyez assurés que nous allons poursuivre nos investissements accélérés aux quatre coins du Québec, et nous sommes heureux de pouvoir le faire conjointement avec les programmes des gouvernements et en tirant profit des mesures fiscales favorisant l'investissement. »

« C'est 175 millions de dollars qui sont investis partout au Québec cette année dans nos réseaux et plus de la moitié de cette somme est consacrée aux régions de notre territoire titulaire », souligne Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec. « TELUS Québec est née il y a 90 ans grâce à l'esprit d'innovation de grands bâtisseurs locaux qui avaient le dynamisme de nos régions à coeur, et il est important pour nous de perpétuer cet héritage. Que ce soit en pavant la voie de l'évolution de la maison connectée, en bonifiant l'accessibilité des soins de santé, en favorisant l'apprentissage des jeunes et en permettant aux entreprises locales de demeurer compétitives grâce aux opportunités du virage numérique, nos réseaux sont essentiels dans notre engagement à accorder la priorité aux clients. C'est ce que nous appelons avoir la fibre locale. »

Depuis 2013 et d'ici 2021, TELUS aura investi plus de 300 millions de dollars pour étendre son réseau PureFibre et haute vitesse, auxquels s'ajoutent 72 millions des gouvernements fédéral et provincial. D'ici les deux prochaines années, l'entreprise prévoit offrir un accès direct à la fibre optique à 93 pour cent des citoyens et entreprises de la grande région de Québec et de l'Est de la province. Plus particulièrement, les investissements de 95 millions de dollars prévus pour 2019, permettront de réaliser les initiatives suivantes :

Réseau PureFibre : TELUS déploie son réseau PureFibre jusqu'aux maisons et entreprises de plus de 70 communautés éloignées et à faible densité des MRC des Chenaux, Côte-de-Gaspé, Haute-Côte-Nord, Haute-Gaspésie, L'Islet/Montmagny, Matapédia, Mitis, Mékinac, Portneuf et Sept-Rivières. D'ici la fin de l'année, 89 pour cent des foyers, soit plus de 250 000 familles et entreprises, auront un accès direct à la fibre optique qui est la meilleure technologie Internet au monde. Celle-ci donne notamment accès à des vitesses de téléchargement et de téléversement symétriques qui sont devenues essentielles avec la popularité croissante des applications en ligne, que ce soit les jeux vidéo, le partage de lourds fichiers, les soins de santé à distance ou les multiples appareils connectés.



À l'échelle du pays, TELUS a investi plus de 175 milliards de dollars dans ses réseaux et opérations depuis 2000 et prévoit ajouter près de 40 milliards au cours des trois prochaines années, pour un total de 215 milliards. Au Québec, c'est 24,7 milliards de dollars qui furent investis au cours des deux dernières décennies, et l'entreprise prévoit ajouter près de 5 milliards dans ses infrastructures et opérations au cours des trois prochaines années, pour un total de 30 milliards. Aujourd'hui, 99 pour cent des familles et entreprises partout au Canada ont accès au réseau 4G LTE de TELUS et celui-ci a été de nombreuses fois reconnu comme le meilleur au Canada par des tierces parties, dont OpenSignal, J.D. Power, PCMag, Tutela et Ookla.

Un engagement qui va au-delà des réseaux

Lauréate 2018 du Mercure « Engagement dans la collectivité Groupe Investors », TELUS est soucieuse de redonner où elle vit et d'apporter une aide communautaire aux organismes de la grande région de Québec et de l'Est de la province. Au cours des cinq dernières années, TELUS, les membres de son équipe, et sa Fondation pour un futur meilleur ont remis plus de 11 millions de dollars en dons et commandites aux organisations locales de la grande région de Québec et de l'Est de la province dont l'Association du cancer de l'Est du Québec, les Centres de pédiatrie sociale de Nouvelle-Beauce, Haute-Gaspésie et Côte-de-Gaspé et l'École de musique de la Côte-Nord. TELUS, son équipe et sa Fondation pour un futur meilleur poursuivront leur engagement en 2019 en remettant deux millions de dollars aux communautés locales.

