Mount Elbert clôture son premier fonds rehaussé à 382 millions de dollars





Mount Elbert Capital Partners (" Mount Elbert "), une société de capital-investissement spécialisée dans l'infrastructure Internet, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son premier fonds, Mount Elbert Capital Partners Fund 1 (" Fonds 1 "). Le Fonds a clôturé des engagements de capitaux propres totalisant 382 millions de dollars, dépassant l'objectif initial de 290 millions de dollars. En levant le Fonds 1, Mount Elbert a attiré une gamme d'investisseurs mondiaux, y compris des fonds de pension, des fonds de dotation et des family offices.

Le Fonds 1 était investi à 22 % au 31 décembre 2018, investissant dans EdgeCore Internet Real Estate (" EdgeCore ") aux côtés d'investisseurs institutionnels mondiaux comme GIC et OPTrust . EdgeCore est un véhicule d'investissement pour le développement, l'acquisition et l'exploitation de centres de données et d'infrastructures connexes, et a été initialement capitalisé avec plus de 900 millions de dollars de capitaux propres visant à soutenir environ 2,0 milliards de dollars en développement de centres de données. En plus de l'investissement de Mount Elbert par l'entremise du Fonds 1, les sociétés affiliées de Mount Elbert agissent à titre de commandités et fournissent des services de gestion d'actifs, de développement et de location à EdgeCore.

"Nous apprécions le soutien de nos investisseurs et la confiance qu'ils nous accordent. Nous sommes heureux d'avoir été sursouscrits dans le Fonds 1, et nous sommes convaincus que l'environnement d'investissement du Fonds est attrayant", a déclaré Tom Ray, président et CEO de Mount Elbert. "Nous sommes également heureux d'avoir établi les capacités d'exploitation inhérentes aux sociétés de service affiliées de Mount Elbert ; nous considérons ces capacités comme inestimables et nous les avons positionnées de façon à ce qu'elles soient en mesure d'accroître et de soutenir les investissements futurs. Expérimentés en tant qu'investisseurs et opérateurs, nous nous efforçons de tirer parti de nos relations avec l'industrie, de notre vision en matière d'investissement ainsi que de nos connaissances et ressources opérationnelles pour discerner un niveau plus profond d'opportunités et de risques dans un environnement d'investissement où les deux sont nombreux. Nous restons concentrés sur la génération de rendements intéressants ajustés en fonction du risque en recherchant des opportunités d'investissement attrayantes et en suscitant une exécution élevée grâce à notre capacité opérationnelle et notre éthique hautement motivées."

Jefferies LLC a agi à titre d'agent de placement mondial exclusif et de conseiller financier pour Mount Elbert.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres.

À propos de Mount Elbert

Mount Elbert Capital Partners est une société de capital-investissement immobilière spécialisée dans les infrastructures Internet, notamment les centres de données, les actifs de colocation et d'interconnexion, les sociétés d'exploitation et les actifs connexes. Nos fondateurs et nos professionnels de l'investissement disposent d'une expérience dans l'évaluation, la réalisation et la gestion d'investissements dans des actifs réels d'une valeur totale supérieure à 20 milliards de dollars aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec plus de 15 milliards en infrastructure Internet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mountelbert.com.

À propos de EdgeCore Internet Real Estate

EdgeCore Internet Real Estate est un important développeur, propriétaire et exploitant américain de campus de centres de données de commerce de gros hautement évolutifs et connectés au Cloud, fournissant des solutions au Global 2000, y compris des sociétés de cloud et Internet hyperscale. EdgeCore développe actuellement des campus de centres de données à Dallas, Phoenix, en Virginie du Nord, à Reno et dans la Silicon Valley avec l'intention de développer des campus dans des marchés supplémentaires. Chacun des cinq premiers campus de la Société est conçu pour supporter entre 80 et 225 MW de charge critique, ce qui représente une puissance totale supérieure à 800 MW sur la plate-forme actuelle de la Société. EdgeCore s'engage à favoriser la croissance et à répondre aux exigences de performance rigoureuses de ses clients en s'appuyant sur une capacité de production prête à l'emploi et des solutions sur mesure à travers les États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.edgecore.com ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

À propos de GIC

GIC est un chef de file mondial dans le domaine des placements et gère un actif de plus de 100 milliards de dollars américains. Créée en 1981 pour assurer l'avenir financier de Singapour, la société gère les réserves de change de Singapour. Investisseur discipliné et axé sur la valeur à long terme, GIC occupe une position unique pour des placements dans une vaste gamme de catégories d'actif, notamment l'immobilier, les placements privés, les actions et les titres à revenu fixe. GIC a des placements dans plus de 40 pays et investit dans les marchés émergents depuis plus de deux décennies. GIC, dont le siège social est situé à Singapour, emploie près de 1 500 personnes dans 10 bureaux répartis dans les principales villes financières du monde. Pour de plus amples renseignements sur GIC, rendez-vous sur www.gic.com.sg.

À propos d'OPTrust

Avec un portefeuille intégralement financé de 20 milliards de dollars d'actifs nets, OPTrust investit et gère une des plus grandes caisses de retraite du Canada, et administre le régime de retraite OPSEU, un régime de prestations déterminées comptant près de 92 000 membres et retraités.

OPTrust est un investisseur international dans un vaste éventail de catégories d'actifs, y compris les titres canadiens et étrangers, les titres à revenu fixe, l'immobilier, ainsi que les marchés d'infrastructure et privés. La société dispose d'une équipe de spécialistes aguerris situés à Toronto, Londres et Sydney. En qualité d'organisme de gestion des pensions, la mission d'OPTrust est de payer les retraites d'aujourd'hui, et de protéger celles de demain. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.optrust.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

