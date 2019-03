L'émission Exploits de l'aviation canadienne rend hommage aux pilotes, concepteurs et aéronefs qui ont marqué l'histoire de l'aviation





Un as, un pilote de brousse, une pionnière, un aéronef ultraléger et l'Avro Arrow prennent un nouvel envol sur des timbres

OTTAWA, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Demain, Postes Canada émettra cinq timbres en l'honneur de l'ingéniosité, des prouesses technologiques et du courage légendaires de l'aviation civile et militaire au Canada. Ces timbres ont été conçus en collaboration avec le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, l'un des trois musées réunis sous l'identité Ingenium. Ils célèbrent les personnes et les innovations suivantes :

William George Barker , V.C., un pilote de la Première Guerre mondiale et le militaire le plus décoré à ce jour de l'histoire du Canada et de l'Empire britannique. George Barker a accumulé plus de 900 heures de combat aérien entre 1916 et 1918, et 50 victoires contre des aéronefs ennemis lui ont été attribuées.

, un pionnier de l'aviation et pilote de brousse, qui a survolé le nord du sur plus de 1,6 million de kilomètres. As de l'aviation de la Première Guerre mondiale et récipiendaire de la Croix du service distingué dans l'Aviation, il a effectué le premier vol de reconnaissance au-dessus des Barren Lands des Territoires du Nord-Ouest, région alors encore inexplorée. Elizabeth « Elsie » MacGill , la première femme au Canada à obtenir un diplôme en génie électrique et la première au monde à être titulaire d'une maîtrise en génie aéronautique et à travailler comme conceptrice d'aéronefs. Elle est surnommée « Queen of the Hurricanes » dans une bande dessinée de l'époque, alors qu'elle supervise la finition et la production du Hawker Hurricane. Cet avion de chasse a rendu de fiers services pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement lors de la bataille d'Angleterre.

, la première femme au à obtenir un diplôme en génie électrique et la première au monde à être titulaire d'une maîtrise en génie aéronautique et à travailler comme conceptrice d'aéronefs. Elle est surnommée « Queen of the Hurricanes » dans une bande dessinée de l'époque, alors qu'elle supervise la finition et la production du Hawker Hurricane. Cet avion de chasse a rendu de fiers services pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement lors de la bataille d'Angleterre. Le Lazair , un monoplan bimoteur ultraléger à aile haute conçu par Dale Kramer de Port Colborne , en Ontario . Fabriqué en pièces détachées prêtes à monter au Canada entre 1979 et 1985, le Lazair est encore considéré comme l'un des meilleurs aéronefs légers jamais conçus. Dale Kramer a reçu la distinction Roméo-Vachon en 1983 pour sa contribution exceptionnelle au développement de l'aéronautique au Canada .

, un monoplan bimoteur ultraléger à aile haute conçu par , en . Fabriqué en pièces détachées prêtes à monter au entre 1979 et 1985, le Lazair est encore considéré comme l'un des meilleurs aéronefs légers jamais conçus. a reçu la distinction Roméo-Vachon en 1983 pour sa contribution exceptionnelle au développement de l'aéronautique au . L'intercepteur bimoteur supersonique Avro CF-105 Arrow, qui peut voler à une vitesse deux fois supérieure à celle du son et qui est considéré comme l'une des plus grandes réalisations technologiques de l'histoire de l'aviation canadienne. Certaines des technologies novatrices créées pour l'Arrow sont encore utilisées aujourd'hui.

« En tant que conteurs du Canada, nous sommes fiers de partager les histoires de courage personnel et de rendre hommage à des aéronefs qui témoignent de l'innovation technologique canadienne », souligne Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada.

« Nous sommes très heureux de contribuer, grâce à la collection d'Ingenium, à mieux faire connaître ces moments extraordinaires de l'aviation canadienne. En racontant les histoires de ceux qui ont osé penser autrement, nous espérons encourager tous les Canadiens à faire preuve d'ingéniosité, de créativité et d'innovation », affirme Christina Tessier, présidente-directrice générale d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada.

Les timbres, conçus par Ivan Novotny de Taylor|Sprules et imprimés par le groupe Lowe-Martin, sont offerts en carnet de 10 (2 de chaque motif) et en mini-feuillet de 5 timbres gommés. Cinq plis Premier Jour officiels sont également offerts, ensemble ou séparément.

Les timbres et autres articles de collection sont en vente à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux d'un bout à l'autre du pays.

