Investir dans les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour renforcer les collectivités de la Saskatchewan

REGINA, le 26 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout pour améliorer la qualité de vie des gens, protéger les voies navigables et permettre aux collectivités de croître.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales, ont annoncé un financement pour huit nouveaux projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Saskatchewan.

Le financement appuiera divers projets liés à l'eau et aux eaux usées, comme la modernisation de la station de traitement de l'eau de Melfort pour répondre aux besoins à long terme des résidents, l'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées et de distribution d'eau à Martensville pour mieux protéger l'environnement et fournir de l'eau potable à davantage de ménages, et la modernisation du réseau d'égouts sanitaires de North Battleford pour améliorer les opérations et réduire le risque d'inondations.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent chacun un montant maximal de 27 370 034 $ aux huit projets dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Les bénéficiaires du financement devront assumer le reste des coûts.

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées pour protéger le bien-être des familles canadiennes et bâtir le Canada que nous voulons pour demain. Notre gouvernement a augmenté les nouveaux investissements dans les réseaux d'aqueduc et d'égout des collectivités de la Saskatchewan, ce qui contribuera à protéger l'environnement, à garder les gens en santé et à stimuler la croissance économique. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'investir plus de 27,3 millions de dollars dans ces importants projets d'infrastructure d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, qui renforcent nos collectivités pour l'avenir, protègent notre environnement et aident notre grande province à demeurer forte. »

L'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Le Budget 2019, Investir dans la classe moyenne, représente le plan du gouvernement visant à créer de bons emplois payants, à rendre le logement plus abordable pour les Canadiens, à aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, à appuyer les personnes âgées et à jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments.

Les annonces du Budget 2019 mettent à profit le Plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel ce dernier investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans en vue de renforcer l'infrastructure des collectivités de l'ensemble du pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel ce dernier investit plus de 180 milliards de dollars sur douze ans en vue de renforcer l'infrastructure des collectivités de l'ensemble du pays. De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a approuvé près de 180 projets de traitement de l'eau et des eaux usées partout en Saskatchewan

a approuvé près de 180 projets de traitement de l'eau et des eaux usées partout en Partout au Canada , plusieurs municipalités sont confrontées à d'importantes lacunes en matière d'infrastructure; c'est pourquoi le Budget 2019 propose un transfert unique de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral visant à favoriser les priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières nations.

Investir dans les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour renforcer les collectivités de la Saskatchewan

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan alloueront chacun plus de 27,3 millions de dollars pour les huit projets d'infrastructure suivants dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Plan Chantiers Canada. Avec les contributions des bénéficiaires, il s'agit d'un investissement total de plus de 82,1 millions de dollars.

Bénéficiaire Projet Total des coûts admissibles Ville de Blaine Lake Amélioration du réseau d'approvisionnement en eau potable 5 575 000 $ Ville de Kindersley Amélioration de l'étang d'épuration des eaux usées 5 000 000 $ Ville de Maple Creek Amélioration du traitement des eaux usées 5 940 000 $ Ville de Martensville Amélioration du traitement des eaux usées et de la distribution de l'eau 20 163 882 $ Ville de North Battleford Amélioration de l'égout sanitaire principal 13 600 000 $ SaskWater Réseau d'approvisionnement en eau potable régional de Prairie North, secteur Lloydminster 12 233 221 $ SaskWater Modernisation de la station régionale de traitement d'eau de Melfort 8 468 000 $ Ville de Yorkton Amélioration du réseau d'égout du nord de la ville 11 130 000 $ Total des contributions du gouvernement fédéral, de la province et des bénéficiaires 82 110 103 $

