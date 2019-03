Projet Turcot - Fermetures dans l'échangeur Turcot durant la fin de semaine du 29 mars 2019

Au cours des derniers mois, la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) a réalisé un projet d'acquisition et de mise en valeur dans le secteur de l'ancien ciné-parc. Ce terrain fait partie d'un ensemble de propriétés riveraines...

Dans la foulée d'un budget catastrophique pour le climat, les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, lancent un ultimatum à François Legault: si son gouvernement ne change pas de cap d'ici au 1er octobre 2020,...

Du 2 au 4 avril prochain se tiendra le Carrefour Forêts 2019 au Centre des congrès de Québec, sur le thème « Des connaissances à la création de valeur ». Plus de 2 000 participants issus du monde forestier sont attendus à ce rendez-vous, dont...