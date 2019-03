Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes publie une déclaration sur les droits des enfants au Canada





EDMONTON, le 26 mars 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes (CCDEJ) a émis une déclaration dans laquelle le CCDEJ demande aux gouvernements de partout au pays d'intervenir pour défendre et faire progresser les droits des enfants et des jeunes.

La déclaration met en évidence un certain nombre d'enjeux relatifs aux droits des jeunes, y compris l'élimination du Bureau de l'intervenant en faveur des enfants de l'Ontario et le manque de services et de ressources en matière des droits des enfants et des jeunes qui ne relèvent plus du mandat du Bureau de l'intervenant provincial.

«?Cette année marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies?; ce traité qui vise à défendre les droits des enfants est le plus exhaustif de l'histoire, a souligné Del Graff, défenseur des enfants et des jeunes en Alberta et président du CCDEJ. Cependant, les systèmes publics qui desservent les jeunes ne sont toujours pas à la hauteur et leurs défenseurs sont à la fois marginalisés et muselés.?»

Notre déclaration vise à souligner que le Canada doit continuer de porter une grande attention sur les droits des jeunes afin que chaque enfant puisse grandir heureux, en bonne santé, en sécurité et avec tout ce qu'ils ont besoin, pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Ainsi, le CCDEJ met au défi tous les paliers du gouvernement, que ce soit fédéral, provincial et territorial pour qu'ils révisent leurs engagements auprès des jeunes et veillent à ce que les institutions et les ressources nécessaires à la défense de leurs droits soient disponibles.

Lisez la déclaration complète ici.

Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes

Le Conseil canadien des défenseurs des enfants et des jeunes est une alliance de défenseurs des enfants nommés par le gouvernement, d'un ombudsman et de représentants issus de neuf provinces et de deux territoires : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon. Les défenseurs sont de hauts fonctionnaires indépendants du pouvoir législatif dans leur territoire de compétence respectif.

SOURCE Conseil canadien des défenseurs des droits des enfants et des jeunes (CCDEJ)

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 12:30 et diffusé par :