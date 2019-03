Tarku complète avec succès le forage de son projet aurifère Admiral, détenu à 100 %





MONTRÉAL, 26 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») est heureuse d'annoncer la fin de sa campagne de forage sur son projet Admiral, détenus à 100 % par la société et localisé dans la région de Matagami, Eeyou Istchee Baie-James, Québec (voir communiqué du 22 février 2019). L'objectif du programme de forage est d'évaluer des cibles sélectionnées le long d'un corridor de 1 à 1,5 km de large et identifiés par le récent levé géophysique de haute résolution de Tarku et la compilation des données historiques. Le corridor structural, qui contient l'indice aurifère Lac Olga Ouest (5,9 g/t Au en échantillon choisi; GM 49140) constitue un contexte favorable aux minéralisations de type or orogénique associées aux roches alcalines et aux intrusions porphyriques (figure 1).



Un total de 796 mètres a été complété sur 5 sondages. La plupart des sondages ont recoupés des zones de failles fragile-ductile avec injection de dykes « syénitiques et monzonitiques ». Des altérations à albite-hématite accompagnées de réseaux de veinules à tourmaline-quartz-pyrite ont notamment été observés dans le sondage AD-19-03. La présence de dykes dans des zones de faille en forage (Table 1) est cohérent avec le modèle d'exploration de Tarku.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, déclare : « Le succès de ce programme de forage qui a permis de recouper des zones de failles altérées et injectées de dykes sur ce que nous croyons être le prolongement est de la structure régionale de Sunday Lake est très significatif. Nous sommes vraiment encouragés par le potentiel en or des projets Admiral et Apollo ».

Table 1 : Sommaire des sondages

Sondage Cible Estant* Nordant* Azimut Plongé Longueur Observations préliminaires AD-19-01 Faille interprétée dans une charnière de pli 338 212 5 520 686 180° -50° 150 m 39,00 ? 44,50 : Zone avec plusieurs failles fragiles et veines de quartz-hématite, veinules de Py-Po AD-19-02 Anomalie PP et faille en bordure de haut mag 338 573 5 520 695 045° -50° 202 m 141,00 ? 149,80 : Zone de failles fragiles-ductiles injectée de dykes monzonitique et de gabbro alcalin, altération à talc et Py disséminée AD-19-03 Faille en bordure de haut mag 338 299 5 520 935 045° -45° 177 m 73,90 ? 85,38 : Zone de failles fragiles-ductiles injectée de dykes syénitique hématisés et Py disséminée

120,15 ? 148,10 : Tuf dacitique injecté de dykes syénitique et porphyriques à feldspath, altération à albite-hématite, réseaux de veinules à tourmaline-quartz-pyrite AD-19-04 Structure régionale 337 818 5 520 266 180° -48° 138 m 71,90 ? 85,54 : Tuf mafique injecté de dykes monzonitiques, Py disséminée AD-19-05 Faille interprétée sur un flanc de pli 337 742 5 520 784 180° -48° 129 m 70,00 ? 96,90 : Schiste mafique injecté de dykes monzonitiques, Py disséminée Total 796 m * UTM NAD83, zone 18

Py : Pyrite; Po : Pyrotite

Les échantillons de carottes se trouvent actuellement au laboratoire ALS Chemex à Val-d'Or et sont en cours de traitement.

À propos du projet Admiral

Le projet Admiral est situé à l'ouest du lac Olga et est constitué de 30 claims (1 667 ha) à la convergence des zones de cisaillement de la rivière Waswanipi (ZCRW) et du lac Olga (ZCLO). La ZCLO contient l'indice aurifère Lac Olga Ouest comme précédemment décrit et le gîte à haute teneur Indice Principal zone Olga (14,75 g/t Au; 1,14 % Cu; 10,3 g/t Ag; sur 1,50 m; GM 50632) détenu par Goldcorp et situé à 10 km au sud-est d'Admiral (voir www.tarkuresources.com).

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku Resources Ltd. est une société d'exploration axée sur la génération de projets de métaux précieux, de base et stratégiques, en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale. La génération de projet étant la base du développement minier, la vision de Tarku est de générer des projets d'exploration avec un excellent potentiel pour des partenaires ou des acheteurs éventuels. Tarku possède 76 148 797 actions en circulation, dont environ 70 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux.

M. Benoit Lafrance, géo., Ph.D., directeur de l'exploration et administrateur de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Figure 1 : Localisation du programme de forage. Le projet Admiral est localisé à la convergence des zones de cisaillement de la rivière Waswanipi (RWSZ) et du lac Olga (LOSZ) (modifié du Sigeom) est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06a21e93-a014-4777-b28d-c3f652358638

Pour plus d'information, veuillez consulter le site internet de la Société : www.tarkuresources.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

