BE OPEN, le groupe de réflexion d'Elena Baturina, annonce le gagnant du challenge #BEOPENeyes





LONDRES, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créative fondé par l'entrepreneure et philanthrope internationale Elena Baturina, a désigné le gagnant de son dernier appel ouvert mondial sur les réseaux sociaux, #BEOPENeyes.

Par des appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision dans la forme la plus graphique possible, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes et à établir de nouveaux liens créatifs pour les personnes à travers le monde.

BE OPEN pense que l'aptitude à interpréter de manière créative ne se limite pas uniquement au monde du design et de l'art. Cette série de défis en ligne fait appel à ces esprits créatifs du monde entier, qui gardent les yeux ouverts, trouvent l'inspiration dans le quotidien, et sont capables de la transformer grâce à une vision qui leur est propre.

#BEOPENeyes est le plus récent de ces défis dont l'objectif est d'explorer les significations infinies qu'un regard peut avoir. Pendant des siècles, les gens ont cru que les yeux étaient bien plus qu'une passerelle sensorielle, un véritable lien direct à notre âme. La symbolique des yeux remonte à plusieurs milliers d'années, comme le montrent les éléments visuels représentés dans les temples, les oeuvres d'art, les pièces d'artisanat, les tatouages, etc. Étant probablement le plus symbolique de tous les organes sensoriels, les yeux peuvent représenter l'omniscience, l'honnêteté, l'intelligence, la connaissance et bien plus.

Il serait juste de dire qu'avec cet appel ouvert BE OPEN à vu les yeux et dans les yeux des gens du monde entier. Nous sommes maintenant fiers d'annoncer que Rossella Magni @larossella_ig a été désignée gagnante, et que sa contribution extraordinaire lui rapporte la somme de 300 euros.

Nous remercions et saluons une nouvelle fois l'ensemble des créatifs du monde entier ayant pris part à nos défis.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est de promouvoir les gens et les idées d'aujourd'hui pour bâtir les solutions de demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina. La mission de BE OPEN est d'exploiter la puissance créative du cerveau à travers un réseau de conférences, de concours, d'expositions, de master-classes et d'événements culturels.

