La liaison aérienne la plus fréquentée de la planète relie deux villes sud-coréennes





OAG, le premier fournisseur mondial de données et d'informations relatives aux voyages, a divulgué les liaisons aériennes les plus fréquentées au monde. L'analyse d'OAG basée sur les volumes de vols livre des renseignements ayant trait aux performances de ponctualité (OTP, on-time performance) et à la fréquence des vols par liaison, à la fois pour les lignes intérieures et internationales.

Les liaisons les plus fréquentées au monde se concentrent dans la région Asie-Pacifique, qui totalise 15 liaisons dans le top 20 international et 13 dans le top 20 des liaisons intérieures. La liaison la plus fréquentée de la planète est celle reliant Jeju (CJU) à Séoul (GMP) en Corée du Sud, avec 79.460 vols annuels. Pour la seconde année consécutive, la ligne Kuala Lumpur (KUL) - Singapour(SIN) est la liaison internationale la plus fréquentée (30.187 vols annuels), suivie de la ligne Hong Kong (HKG) - Taipei (TPE), forte de 28.447 vols.

Hors Asie, les liaisons internationales les plus fréquentées sont celles reliant New York (LGA) à Toronto (YYZ) et Chicago O'Hare (ORD) à Toronto Pearson (YYZ). Pour l'Amérique du Nord, Toronto (YYZ) apparaît dans cinq des liaisons du top 10 des lignes internationales. La liaison Los Angeles (LAX) - San Francisco (SFO) est quant à elle la plus fréquentée en Amérique du Nord et la neuvième au niveau mondial.

London Heathrow est le seul hub européen caractérisé par des liaisons (vols en provenance de New York JFK et Dublin) classées dans le top 20 des lignes internationales les plus fréquentées. Sur le continent européen, la liaison Amsterdam (AMS) - Londres (LHR) est la troisième liaison internationale la plus fréquentée, totalisant 13.115 vols annuels.

« C'est en Asie que l'on trouve à nouveau les liaisons les plus fréquentées au monde. Outre le rôle dominant joué par Hong Kong, les trois aéroports de Singapour, Kuala Lumpur et Jakarta sont devenus le nouveau "triangle d'or", proposant des avantages comparables à ceux des hubs américains les plus importants que sont Boston, New York et Washington », a affirmé John Grant, analyste principal chez OAG. « Alors que l'Asie et l'Amérique du Nord occupent les premières places des classements internationaux, la connectivité offerte par l'aéroport de Londres Heathrow demeure déterminante pour le transport aérien international, puisque sept des liaisons long-courriers les plus fréquentées de la région ont cet aéroport pour destination. »

L'analyse complète d'OAG comprend des informations d'ordre régional pour la zone Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et la zone Moyen-Orient/Afrique, classées par catégories de liaisons, à savoir vols de courte distance, moyen-courriers et long-courriers. Pour découvrir l'ensemble des critères d'OAG et obtenir de plus amples informations, accédez ici à l'analyse complète.

À propos d'OAG

OAG est le principal fournisseur mondial de données relatives aux voyages, stimulant la croissance et l'innovation de l'écosystème du transport aérien depuis 1929.

Nous soutenons chaque jour des millions de déplacements à travers le globe, permettant aux voyageurs de vivre une expérience harmonieuse, plus simple, et plus agréable. Grâce au réseau d'horaires et de données de statut le plus développé au monde et à des outils d'analyse à la pointe du progrès, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre des décisions plus judicieuses, de mieux s'adapter au changement et de se forger une expérience client exceptionnelle.

Nous avons établi des partenariats avec certains des aéroports, marques, compagnies aériennes, agents de voyages et start-up à croissance rapide les plus importants de la planète, afin de façonner les meilleurs services disponibles à l'heure actuelle et les innovations les plus sophistiquées de demain.

Basée au Royaume-Uni, OAG est active à l'international et possède des bureaux aux États-Unis, à Singapour, au Japon, en Lituanie et en Chine.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur : www.oag.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 11:45 et diffusé par :