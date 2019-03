Invitation aux médias - Lancement de l'exposition BD : Moments forts du 9e art québécois





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, en présence du directeur de Québec BD, Thomas-Louis Côté, ont le plaisir de vous convier au lancement de l'exposition

BD : Moments forts du 9e art québécois

Le mardi 2 avril 2019, à 11 h

Au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

Alors que la ville de Québec, membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le secteur littéraire, se prépare à accueillir le 60e Salon international du livre de Québec et le 32e Festival Québec BD, le Musée de la civilisation plonge dans cette effervescence pour présenter, en partenariat avec Québec BD, une exposition dédiée à la bande-dessinée québécoise et son évolution, fortement liée à celle de la société québécoise.

Très dynamique actuellement, notre bande-dessinée compte une riche histoire, souvent méconnue. Découvrez l'histoire du 9e art au Québec, de la première parution connue aux succès actuels, en passant par des auteurs, des personnages et des éditeurs qui l'ont façonnée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plus de 60 objets illustreront des périodes-clés de la bande-dessinée québécoise. Ils mettront également en valeur le travail d'acteurs importants du milieu. L'exposition permettra aux visiteurs de voir des planches originales, des dessins, des croquis, des ouvrages et quelques objets 3D, du 19e siècle à aujourd'hui.

Présentée du 3 avril au 19 mai 2019 en partenariat par le Musée de la civilisation et Québec BD, cette exposition est une adaptation du Musée de la civilisation de l'exposition itinérante réalisée par Québec BD, 25 moments importants de la BD québécoise.

