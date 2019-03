Fonderie BSL, Puribec et PMI pourront poursuivre leur expansion





Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant près de 300 000 dollars à trois entreprises de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Fonderie BSL inc., Puribec (1981) inc. (Puribec) et Produits Métalliques Pouliot Machinerie inc. (PMI) pourront mieux poursuivre leur croissance et l'amélioration de leur productivité en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 294 780 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, l'entreprise Fonderie BSL pourra augmenter sa productivité et sa capacité de production par l'acquisition de divers équipements, tandis que Puribec pourra rehausser sa performance par l'implantation de son nouveau système de gestion intégrée. Quant à la contribution versée à PMI, elle permettra à l'entreprise de prendre le virage 4.0 par l'acquisition de technologies numériques.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 900 000 dollars.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Fonderie BSL, Puribec et PMI sont des entreprises qui contribuent activement au dynamisme économique de notre région. Je suis fier de l'appui du gouvernement du Canada à la réalisation de projets innovants qui sont synonymes de succès pour les entrepreneurs et de croissance pour l'économie canadienne. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Fonderie BSL, Puribec et PMI, dont les succès réciproques rejaillissent sur la région du Bas-Saint-Laurent et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les aides financières sont consenties en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Fonderie BSL inc. Deux contributions remboursables totalisant 124 520 $ sur un investissement total de 418 008 $ Fonderie BSL a débuté ses activités en 2008 et emploie 13 personnes à temps plein. L'entreprise fabrique des pièces en acier et en acier inoxydable par moulage au sable. Elle se spécialise dans les pièces coulées de petites et moyennes dimensions (5 à 500 kilogrammes) dans le créneau des petites séries et pièces complexes sur mesure pour les industries des mines, du transport, de la métallurgie, de la foresterie, de l'énergie, et divers autres domaines industriels. Les deux projets visent à soutenir l'expansion de Fonderie BSL par l'amélioration de sa productivité et de sa capacité de production. Les contributions consenties par DEC serviront d'abord pour l'achat et l'installation du système d'aération, de lampes infrarouges et de l'enceinte pour la table de meulage, et ensuite pour l'achat et l'installation de l'unité de puissance de nouvelle technologie. Puribec

[Puribec (1981) inc.] Contribution remboursable de 90 000 $ sur un investissement total de 292 900 $ Entreprise familiale fondée en 1976, Puribec est établie à Rimouski et compte 45 employés. Elle se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes de traitement et de purification d'eau dans les secteurs résidentiel, commercial; industriel et institutionnel. En plus de son siège social à Rimouski, l'entreprise possède deux points de vente, à Lévis et à Laval, ainsi qu'une filiale à Sherbrooke. Le projet vise à rehausser la performance de l'entreprise par l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Il consiste à acquérir et à implanter un système de gestion intégré (ERP) et des applications Web. La contribution de DEC porte sur les coûts externes du projet incluant les honoraires professionnels de consultants spécialisés. PMI

(Produits Métalliques Pouliot Machinerie inc.) Contribution remboursable de 80 260 $ sur un investissement total de 200 920 $ Formée en 1983, PMI se spécialise dans le design, la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de produits métalliques, soit des bâtiments industriels et commerciaux, ainsi que des structures à treillis métalliques et des équipements d'entreposage. Elle compte sur l'expertise de ses 65 employés, l'innovation technologique et l'amélioration de ses procédés pour offrir des solutions globales à ses clients des domaines de l'électricité, des télécoms, de l'énergie et de la construction industrielle et institutionnelle. Le projet vise à soutenir la croissance et l'amélioration de la productivité de PMI. L'aide de DEC porte sur l'achat de logiciels de dessins.

