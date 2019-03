Traitement de l'épilepsie au Québec - Le ministre Carmant annonce la création d'un comité de travail





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée Lavande, qui vise à rappeler l'importance de sensibiliser la population à la situation des gens souffrant d'épilepsie, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, annonce la création d'un comité de travail qui se penchera sur le traitement de cette maladie neurologique.

Au Québec, on estime qu'environ 70 000 personnes souffrent d'épilepsie, qui est la maladie neurologique la plus répandue après les maux de tête. La plupart des personnes atteintes peuvent être traitées par des médicaments antiépileptiques. Toutefois, environ 30% des personnes atteintes sont réfractaires aux médicaments.

Le Québec dispose de peu d'informations actuellement concernant le portrait de la clientèle et l'organisation des soins et services offerts aux personnes souffrant de cette maladie. Les travaux du comité de travail permettront d'optimiser les ressources disponibles dans la prise en charge et le traitement de l'épilepsie chez les adultes et les enfants, et de contribuer à améliorer l'accessibilité tout au long du parcours de soins et de services.

« En cette journée, j'ai une pensée bien spéciale pour tous les enfants et les adultes qui vivent avec l'épilepsie. Nous avons le souci de leur offrir les meilleurs soins et services possible et d'améliorer leur qualité de vie, au quotidien. Il s'agit d'un enjeu prioritaire pour moi, et je suis donc très heureux d'annoncer la mise en place de ce comité de travail. Je remercie à l'avance les membres du comité, dont l'expertise et les connaissances nous seront très précieuses. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Plus spécifiquement, le comité de travail aura pour mandat :

de prendre connaissance de l'offre des soins et services offerts aux épileptiques au Québec et des données probantes les plus pertinentes;

d'analyser les expériences pertinentes ailleurs et d'en adapter leur contenu à la réalité du Québec;

de proposer au ministère de la Santé et des Services sociaux des lignes directrices provinciales pour le traitement de l'épilepsie chez les adultes et les enfants en tenant compte des meilleures pratiques reconnues.

Le comité de travail regroupe 14 membres possédant une expertise multidisciplinaire complémentaire, soit des neurologues, un psychiatre, des médecins de famille, des infirmières praticiennes, une nutritionniste, un neuropsychologue, un pharmacien ainsi que deux patients partenaires ou leurs proches. La durée du mandat du comité est d'un an.

