Avis aux médias - Remise des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques





OTTAWA, le 26 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de 2019 lors d'une cérémonie qui se tiendra à Rideau Hall, le jeudi 28 mars 2019 à 10 h 30.

Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques sont les récompenses les plus prestigieuses qui sont décernées au Canada pour l'excellence dans ces disciplines artistiques. Les prix sont décernés chaque année à des professionnels des arts visuels et des arts médiatiques pour leurs réalisations exceptionnelles dans des domaines variés, y compris la photographie, l'art de la performance, la vidéo et le cinéma expérimental, les nouveaux médias et le travail du métal. Ces prix comprennent en outre le prix Saidye-Bronfman pour l'excellence dans les métiers d'art et un prix pour la contribution exceptionnelle d'un bénévole ou d'un professionnel au domaine des arts visuels ou des arts médiatiques.

Voici les lauréats de cette année :

Lee-Ann Martin , commissaire indépendante, Carp ( Ontario ) (prix pour contribution exceptionnelle)

, commissaire indépendante, Carp ( ) (prix pour contribution exceptionnelle) Stephen Andrews , artiste en arts visuels, Toronto ( Ontario )

, artiste en arts visuels, ( ) COZIC ( Yvon Cozic et Monic Brassard ) , artistes en arts visuels, Sainte-Anne-de-la-Rochelle (Québec)

, artistes en arts visuels, (Québec) Marlene Creates , artiste en arts visuels, Portugal Cove (Terre-Neuve-et- Labrador )

, artiste en arts visuels, Portugal Cove (Terre-Neuve-et- ) Ali Kazimi , réalisateur et artiste en arts médiatiques, Toronto ( Ontario )

, réalisateur et artiste en arts médiatiques, ( ) Andrew James Paterson , artiste en arts médiatiques, Toronto ( Ontario )

, artiste en arts médiatiques, ( ) Jeff Thomas , conteur-photographe, Ottawa ( Ontario )

, conteur-photographe, ( ) Susan Edgerley , artiste du verre, Val-Morin (Québec) (prix Saidye-Bronfman)

Le Conseil des arts du Canada assure le financement et l'administration de ces prix, en plus d'en faire la promotion. Pour de plus amples renseignements sur les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques et sur les lauréats de cette année, veuillez consulter le site pggavam.conseildesarts.ca.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette cérémonie sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et de se présenter à l'entrée Princesse Anne avant 10 h 15, le jour même.

