Les Louanges remporte le prix Rapsat-Lelièvre 2019





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les Louanges reçoit le prix Rapsat-Lelièvre 2019 pour l'originalité de son album La nuit est une panthère.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, et le délégué général de Wallonie-Bruxelles à Québec, M. Benoît Rutten, sont heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Coup de coeur des spécialistes belges du domaine de la musique ayant participé au jury, l'auteur-compositeur-interprète Vincent Roberge, alias Les Louanges, se démarque en sortant des sentiers battus et en apportant un vent de fraîcheur dans le paysage musical québécois. Sa musicalité différente, teintée de funk, de jazz et de hip-hop, ainsi que son univers unique ont charmé le jury international. Ce dernier a souligné la qualité et la singularité des textes et de l'album, qui a d'ailleurs été très bien reçu au Québec. Les membres du jury ont aussi noté le potentiel de rayonnement de son album en Belgique francophone.

Les Louanges se verra remettre une bourse de 5 000 $ de la part de Wallonie-Bruxelles International. De plus, sa maison de production Bonsound bénéficiera d'un soutien financier de 10 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour soutenir le rayonnement de l'artiste et la mise en marché de son disque en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour sa part, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie soutiendra la réalisation de missions de promotion de l'artiste en Wallonie-Bruxelles grâce à une aide financière allant jusqu'à 8 000 $. Le prix Rapsat-Lelièvre lui sera remis officiellement à l'occasion des Francofolies de Spa, en Wallonie, où il se produira en spectacle le 21 juillet prochain. Par ailleurs, il aura l'occasion de participer au festival ProPulse qui aura lieu à Bruxelles en février 2020.

Citations :

« C'est un véritable bonheur de voir un jeune artiste québécois remporter le prix Rapsat-Lelièvre 2019! Félicitations pour cet accomplissement de tout début de carrière qui contribuera certainement à faire rayonner le talent de Les Louanges en Wallonie-Bruxelles. L'originalité de son premier album, qui a déjà charmé un jury international, lui permettra assurément d'aller loin. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Si le Québec se distingue de différentes façons sur la scène internationale, c'est notamment grâce au travail créatif d'artistes comme Les Louanges. Nous sommes honorés d'attribuer le prix Rapsat-Lelièvre à des talents qui permettent à la langue française, mais aussi à l'art et à la culture du Québec, de s'épanouir au-delà des frontières. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Je tiens à féliciter Les Louanges, lauréat du prix Rapsat-Lelièvre 2019. La singularité de l'album La nuit est une panthère a séduit le jury et je me réjouis que le public de Wallonie-Bruxelles ait prochainement la chance d'entendre la musique fascinante de Les Louanges. »

Benoit Rutten, délégué général Wallonie-Bruxelles à Québec

Faits saillants :

Créé en 1984, le prix Rapsat-Lelièvre est le fruit d'une entente de coopération entre le gouvernement du Québec et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise à encourager le rayonnement de la langue française, à stimuler la production et la diffusion de disques de chansons francophones et à favoriser les échanges entre le Québec et la Belgique francophone.

Le prix est administré et financé conjointement par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le ministère de la Culture et des Communications et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est remis chaque année, en alternance à un artiste du Québec et à un artiste de Wallonie-Bruxelles, afin de souligner l'excellence d'un album de chansons francophones. Parmi les derniers lauréats, notons les artistes de Wallonie-Bruxelles, Témé Tan ( 2018) et Dalton Télégramme ( 2016); et celles du Québec, les auteures-compositrices-interprètes Klô Pelgag ( 2017) et Salomé Leclerc (2015).

Liens connexes :

Prix Rapsat-Lelièvre : www.prixrapsatlelievre.org

Les Louanges : www.leslouanges.com

