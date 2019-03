La Fondation Air Canada fait en sorte que « Chaque sou compte » pour des milliers d'enfants partout au Canada!





La Fondation Air Canada est fière de souligner son partenariat avec le Children's Miracle Network et ses 14 hôpitaux membres canadiens par l'entremise du programme de collecte à bord « Chaque sou compte ».



MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Air Canada est heureuse d'annoncer que, pour renforcer davantage son partenariat avec le Children's Miracle Network, tous les fonds recueillis en 2019 à bord des vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge dans le cadre du programme « Chaque sou compte » seront remis aux 14 hôpitaux pédiatriques membres du réseau au Canada.

« Au fil des ans, Air Canada et la Fondation Air Canada ont eu une incidence directe sur les collectivités locales partout au Canada grâce à une combinaison unique d'aide financière remise aux hôpitaux pour enfants, de billets d'avion et de dons de milles Aéroplan. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accroître encore davantage notre soutien au Children's Miracle Network et à ses hôpitaux membres, a déclaré Priscille LeBlanc, présidente du conseil d'administration de la Fondation Air Canada. Grâce au programme Chaque sou compte, les clients d'Air Canada ont la possibilité de faire une réelle différence dans la vie des enfants en donnant la petite monnaie dont ils n'ont plus besoin. Nous les encourageons et les remercions pour leur générosité. »

La Fondation Air Canada, un organisme caritatif enregistré, se consacre à aider les enfants malades à obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin, à réaliser leurs rêves et à réduire la pauvreté infantile. Chaque année, la Fondation Air Canada appuie des centaines d'organismes caritatifs axés sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada.



Afin d'aider un plus grand nombre d'enfants, la Fondation Air Canada facilite la collecte de dons en argent de toutes les devises à bord des vols ou grâce à des tirelires prévues à cet effet dans certains salons Feuille d'érable. Les passagers d'Air Canada et d'Air Canada Rouge qui souhaitent faire un don peuvent trouver une enveloppe de collecte dans la pochette du siège devant eux ou demander à un agent de bord. Avec l'aide de son programme Chaque sou compte, la Fondation Air Canada compte recueillir 300 000 $, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à l'an dernier.

En 2018, la Fondation Air Canada a versé plus de 5,4 M$ (financièrement et en nature) à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui se consacrent à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants au Canada.

« Grâce à la générosité d'Air Canada et de la Fondation Air Canada, ainsi qu'à celle de leurs employés et de leurs passagers, les hôpitaux membres du Children's Miracle Network ont reçu, dans le cadre de notre partenariat continu de 26 ans dont nous sommes fiers, des fonds essentiels pour l'achat d'équipement et de services pédiatriques spécialisés qui accélèrent le rétablissement, réduisent la durée des hospitalisations et aident les enfants à retrouver la vie qu'ils méritent. Leur engagement envers la santé et le bien-être des enfants a grandement contribué à la réalisation de progrès novateurs et à l'intégration d'aspects de l'enfance dans les soins pédiatriques qui donnent aux enfants un répit après le traitement et un retour à l'enfance », a déclaré Mark Hierlihy, de l'organisme Canada's Children's Hospital Foundations.

En plus du programme Chaque sou compte, la Fondation Air Canada recueille des fonds dans le cadre de diverses initiatives, dont son tournoi de golf annuel et le gala Wanderluxe. Grâce à son Programme de transport hospitalier, la Fondation Air Canada allège également le fardeau financier souvent lié à l'hospitalisation d'enfants malades qui ont besoin de soins médicaux à l'extérieur de leur foyer en faisant don de millions de milles Aéroplan aux hôpitaux pédiatriques canadiens.

À propos de la Fondation Air?Canada

La Fondation Air Canada, un organisme caritatif enregistré axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes, a été lancée en 2012. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux, et le programme Véritable Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités locales en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. En collaboration avec la société aérienne, la Fondation participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord des avions ou à l'aéroport, ainsi que par diverses autres activités de collecte de fonds. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada et son rayonnement, consultez les sites www.aircanada.com/fondation ou http://www.aircanada.com/citoyensdumonde2017.

À propos du Children's Miracle Network

Le Children's Miracle Network recueille des fonds et fait de la sensibilisation pour ses 170 hôpitaux membres, dont 14 situés au Canada. Les dons restent dans la localité, où ils financent des traitements et des soins cruciaux, de l'équipement médical pédiatrique et de la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collecte de fonds soutiennent la mission de l'organisme à but non lucratif, celle de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre possible d'enfants. Découvrez pourquoi les hôpitaux pour enfants ont besoin de l'appui de la communauté, identifiez votre hôpital membre local et découvrez comment vous pouvez remettre une contribution là où les miracles se produisent, à www.childrensmiraclenetwork.ca.

SOURCE Fondation Air Canada

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :