Equisoft et VieFONDS lancent une plateforme d'arrière-guichet et de gestion de patrimoine unique





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft, un chef de file mondial des solutions d'affaires numériques en assurance et gestion de patrimoine, et VieFONDS Corporation, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'arrière-guichet pour les courtiers en valeurs mobilières au Canada, annoncent aujourd'hui le lancement d'une nouvelle intégration entre le logiciel VieFONDS et la plateforme ÉlémentsPatrimoine d'Equisoft.

Le fait d'intégrer les deux plateformes offrira aux courtiers en valeurs mobilières et à leurs conseillers un accès unique à une solution d'arrière-guichet pour la gestion de patrimoine qui améliorera l'efficacité des conseillers dans un marché de plus en plus concurrentiel.

« Cette nouvelle intégration offre à nos clients et à nos conseillers l'accès à une solution de planification financière de pointe qui sera automatiquement renseignée avec leurs données clients, le tout en un seul clic », déclare Mark Lafrenière, chef de l'exploitation de VieFONDS.

« Notre nouvelle intégration avec VieFONDS contribuera à optimiser les flux de travail des conseillers », a déclaré Jonathan Georges, CIM, FCSI, vice-président, solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft. « Les fonctionnalités d'authentification unique et de synchronisation des données clients vont certainement rendre la planification financière, de même que la conception et l'analyse des portefeuilles d'investissement, plus efficaces pour les conseillers sur la plateforme VieFONDS ».

À propos de VieFONDS Corporation

VieFONDS est une entreprise de développement de logiciels et de consultation qui se spécialise dans les maisons de courtage de valeurs au Canada. VieFONDS, qui est un chef de file en matière d'innovation dans le secteur, offre une application Web d'arrière-guichet à la fine pointe de la technologie qui permet aux maisons de courtage de valeurs d'exercer leurs activités avec plus d'efficacité, de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Site Web: viefund.com

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières établies dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe de plus de 350 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : equisoft.com

SOURCE Equisoft

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 09:30 et diffusé par :