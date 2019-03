Altium Packaging Canada annonce l'acquisition de Plastique Micron, un fabricant d'emballages spécialisés de premier plan





Altium Packaging Canada, une filiale de Consolidated Container Company (CCC), a annoncé aujourd'hui son acquisition de Plastique Micron (PMI) et de ses sociétés affiliées, IMBC Blowmolding 2014 et Action Plastic Products, un fabricant d'emballages spécialisés de premier plan.

Plastique Micron est l'un des plus grands fabricants de contenants en plastique dans l'est du Canada. PMI possède trois usines stratégiquement situées au Québec et en Ontario, (Anjou, Orangeville et Sainte-Claire, Bellechasse au Québec). L'entreprise compte plus de 200 employés qui fournir des produits et services de première qualité aux clients nationaux et multinationaux de PMI dans les industries pharmaceutique, nutraceutique, des soins de santé, alimentaire, chimique industrielle et cosmétique. Les trois sites seront intégrés aux usines existantes d'Altium Packaging Canada afin de renforcer l'offre de produits et la plateforme de fabrication de CCC au Canada.

CCC a investi au Canada au cours de l'année écoulée et continue de rechercher les occasions de croissance d'Altium Packaging dans l'ensemble du pays. Sean Fallmann, président et chef de la direction de CCC, a déclaré "cette acquisition marque l'étape suivante dans l'exécution de notre vision de devenir un fournisseur de solutions d'emballage différencié. L'acquisition de PMI nous permet d'élargir davantage notre portefeuille dans les marchés spécialisés de produits pharmaceutiques, nutraceutiques et de la santé, tout en étendant notre présence au Canada. Nous nous réjouissons de voir l'équipe de PMI rejoindre celle d'Altium Packaging au Canada."

"Les actionnaires et les dirigeants de MI saluent et soutiennent partenariat avec de Consolidated Container Company, car celui-ci intervient au moment idéal et engendrera une nouvelle phase d'expansion pour Plastique Micron", a déclaré Bernard Poitras, chef de la direction de PMI. "CCC est totalement convaincu de la valeur que PMI apporte à nos clients et continuera d'investir dans le personnel et l'activité des usines de PMI afin d'assurer la compétitivité et la viabilité à long terme de l'entreprise."

À propos de Consolidated Container Company

CCC est un concepteur et fabricant de solutions d'emballage de plastique rigide de premier plan en Amérique du Nord. CCC se spécialise en moyennes et petites productions de solutions d'emballage personnalisées et dessert une clientèle diversifiée dans les secteurs des produits laitiers, des produits chimiques domestiques, des produits alimentaires et nutraceutiques, des produits chimiques industriels et spécialisés, de l'eau et des boissons et des jus. CCC exploite aussi Envision Plastics, une importante entreprise de résines de post-consommation. Avec ses 60 usines de fabrication d'emballages de plastique rigide, deux usines de fabrication de résines recyclées et 2 600 employés, CCC possède un réseau intégré qui livre toujours des solutions fiables et économiques d'emballage et de résines recyclées pour répondre aux besoins d'une panoplie de clients. De son Studio PKGMC de pointe aux technologies de recyclage d'Envision Plastics, en passant par ses équipes de fabrication expérimentées à tous les points de son réseau, CCC produit des solutions performantes et économiques pour les applications les plus complexes. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cccllc.com.

