La Great-West et la Dre Joti Samra lancent un nouvel outil à l'intention des gestionnaires visant à favoriser la santé mentale au travail





WINNIPEG, le 26 mars 2019 /CNW/ - Le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West et la Dre Joti Samra annoncent le lancement de l'Évaluation du leader psychologiquement sécuritaire (ELPS), un outil en ligne gratuit qui aide à trouver des stratégies de gestion favorisant la santé mentale au travail.

Cette évaluation a été mise au point par une équipe de chercheurs canadiens dirigée par la Dre Joti Samra, psychologue agréée, précurseure dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail et directrice et fondatrice du site MyWorkplaceHealth.com.

L'ELPS peut aider à créer un milieu de travail favorisant la santé mentale et l'épanouissement des employés. Les gestionnaires peuvent utiliser l'outil pour obtenir une rétroaction leur permettant de mesurer l'efficacité de leurs stratégies dans les cinq grands domaines suivants :

communication et collaboration,

intelligence sociale,

résolution des problèmes et gestion des conflits,

santé et sécurité, et

équité et intégrité

« L'ELPS s'appuie sur des études qui montrent que les gestionnaires qui se soucient de la santé mentale de leurs employés ont davantage de chances de voir ceux-ci se déclarer satisfaits et mobilisés, avoir de bonnes relations professionnelles et se sentir bien psychologiquement au travail », a relevé la Dre Samra.

« La Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail se fonde sur le principe que les gestionnaires de toutes les organisations doivent avoir la formation et les compétences nécessaires pour assurer la santé mentale de leurs employés, a déclaré Mary Ann Baynton, directrice générale du programme du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West. Nous sommes déterminés à améliorer la santé au travail par l'entremise d'outils comme l'ELPS. »

Grâce à l'ELPS, les gestionnaires peuvent désormais vérifier dans quelle mesure leurs stratégies concordent avec la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. Les résultats de l'évaluation peuvent être mis en perspective avec la rétroaction fournie par les personnes relevant directement du gestionnaire.

L'évaluation se trouve à l'adresse suivante : https://www.leaderpsychologiquementsecuritaire.com/.

Pour obtenir plus d'information sur l'ELPS et sur les autres ressources offertes par le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West, consultez strategiesdesantementale.com.

À propos du Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West

Mis sur pied en 2007, le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West est une importante source d'idées, de ressources et d'outils pratiques conçus dans l'optique de faciliter les activités de prévention, d'intervention et de gestion relativement aux problèmes de santé mentale en milieu de travail. Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file en ce qui a trait à la santé mentale en milieu de travail. De nombreuses personnes et organisations ont contribué à cette notoriété, et le centre a eu le privilège de jouer un rôle dans beaucoup de leurs initiatives importantes. Pour plus d'information, consultez le site Web du Centre à l'adresse strategiesdesantementale.com.

À propos de La Great-West, compagnie d'assurance-vie

La Great-West est un assureur canadien de premier plan qui concentre ses efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 125 ans, nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Avec nos filiales, la London Life et la Canada-Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays. Pour en savoir plus, visitez lagreatwest.com.

SOURCE La Great-West, compagnie d'assurance-vie

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :