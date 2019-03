eHOME de la Banque Scotia : Une nouvelle expérience hypothécaire numérique





TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia vient de lancer une toute nouvelle expérience hypothécaire numérique. L'application eHOME de la Banque Scotia améliorera l'expérience des Canadiens qui font une demande de prêt hypothécaire.

En effet, grâce à l'application eHOME de la Banque Scotia, les Canadiens répondant aux critères d'admissibilité pourront soumettre une demande de prêt hypothécaire, surveiller son statut en temps réel, et franchir l'étape de la clôture avec un notaire, sans avoir à rencontrer un spécialiste hypothécaire ou un conseiller en succursale. Les documents relatifs à la demande peuvent être téléchargés facilement dans une plateforme sécurisée. De plus, si les clients ont besoin d'aide, un simple appel téléphonique leur permet de communiquer avec une équipe de spécialistes.

«Il s'agit d'un jalon important de la stratégie de transformation numérique de la Banque Scotia, explique James O'Sullivan, chef de Groupe, Réseau canadien. Nous nous sommes engagés à investir dans la technologie qui permet d'offrir à nos clients des solutions pertinentes.»

«Nous avons bâti l'application eHOME en mettant le client à l'avant-plan. Nos clients nous ont dit qu'ils voulaient une expérience hypothécaire optimale, ajoute Janet Boyle, première vice-présidente, Crédit garanti par un bien immobilier. La simplicité, la sécurité et la transparence du processus, jumelées à l'aspect pratique de pouvoir faire une demande n'importe où, en tout temps et sur n'importe quel appareil, transformeront l'expérience des clients qui pourront désormais obtenir d'un prêt hypothécaire au moment où ils en auront besoin.»

Pour de plus amples renseignements sur l'application eHOME de la Banque Scotia, y compris les critères d'admissibilité, visitez www.scotiabank.com/ehome.

