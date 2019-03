Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 625 000 $ à la Ville de Sainte-Julie





SAINTE-JULIE, QC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'amélioration des infrastructures municipales de Sainte?Julie en octroyant 625 300 $ destinés à la réhabilitation de conduites d'eaux usées.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annonce cette aide financière provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'agir concrètement sur le milieu de vie des citoyens dans toutes les régions du Québec. C'est grâce à une étroite collaboration avec les acteurs municipaux que nous sommes en mesure d'assurer la qualité des services publics offerts à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de cette annonce qui est une excellente nouvelle pour la Ville de Sainte?Julie. Cet investissement démontre que le gouvernement du Québec est à l'écoute des besoins des municipalités. En tant que députée, j'entends jouer un rôle proactif pour faire avancer les projets des villes et des municipalités de la circonscription de Verchères. »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme le gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d'envergure. L'amélioration de nos infrastructures et de la qualité de vie de nos citoyens est une priorité pour le conseil municipal. Cette aide financière nous permettra de poursuivre notre travail en gestion des infrastructures. »

Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie

Faits saillants :

Les travaux seront effectués sur les rues Roger, Pépin et Brassard ainsi que sur les places Gaudette et Villeneuve.

Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

