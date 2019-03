Immense succès pour le plus grand ethno-festival au monde, « Univers nomade » en Arabie Saoudite





RIYADH, Arabie Saoudite, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- La World Ethnogames Confederation (République du Kirghizistan), en coopération avec The Camel Club (Arabie Saoudite), est entrée dans l'histoire du Royaume d'Arabie Saoudite. Pour la première fois, un événement culturel mondial réunissant 2 000 participants, venus de 90 pays, a été organisé du 9 au 19 mars 2019 dans le cadre du Festival des Camélidés Roi Abdulaziz.

L'objectif principal d'« Univers nomade », qui n'a pas d'équivalent comparable dans le monde, était la préservation et la renaissance du patrimoine historique et de la diversité des cultures originales des peuples et des groupes ethniques du monde entier. 2 000 participants ont présenté leurs trésors culturels dans les domaines de l'art, du sport et de la science.

Sheikh Fahad, PDG de The Camel Club, a souligné la grande valeur d'« Univers nomade » pour l'Arabie Saoudite : « Nous avons pu voir énormément de cultures traditionnelles du monde entier. Ce fut une première extraordinaire et nous sommes très heureux d'avoir ce festival dans notre pays, en Arabie Saoudite. Nous avons accueilli toutes ces cultures et tous ces groupes ethniques, et nous leur avons ouvert nos coeurs et nos esprits. Du fond du coeur, nous remercions tous les participants pour leur visite dans notre pays et leurs excellentes démonstrations ethno-culturelles ».

L'ensemble des participants, tout comme les 35 000 visiteurs par jour venus de tous les points de la péninsule arabique, ont été étonnés et émerveillés par la grande unité et l'amitié entre tant de cultures différentes. Le festival s'est déroulé dans un grand sentiment de paix et a fait la part belle au dialogue interculturel. « Univers nomade » a été l'expression de la tradition culturelle et historique et de l'identité spirituelle de ceux qui la pratiquent, et a permis d'unir les communautés indépendamment de leur statut social, favorisant une culture de travail en équipe, de responsabilité et de respect.

« Par la renaissance des valeurs culturelles et de la philosophie de traditions séculaires, « Univers nomade » a favorisé l'enrichissement culturel mutuel et la paix entre les peuples du monde. Il a uni la diversité des peuples et des groupes ethniques et a maintenu vivante la philosophie profonde et le caractère sacré spirituel de nos ancêtres », comme l'a souligné M. Askhat Akibayev, Président de la World Ethnogames Confederation.

Des compétitions ethno-sportives ont été organisées, entre autres, comme le concours hippique « Kok Boru », la lutte à cheval « Er Enish », le tir à l'arc traditionnel et la chasse traditionnelle avec des faucons, des aigles royaux et des chiens Taïgans « Salbuurun ». Outre les compétitions ethno-sportives, l'art et la science ont également joué un rôle important. Les activités culturelles réunissaient la crème de la crème des artistes ethno-culturels, des groupes folkloriques, des ensembles tels que des sculpteurs et des peintres célèbres venus du monde entier.

« Univers nomade, dans le cadre du Festival des Camélidés Roi Abdulaziz, a été un sommet mondial des peuples et des groupes ethniques, qui se sont réunis pour préserver et démontrer leur caractère unique. Un grand modèle d'unité dans la diversité et en ligne avec la vision 2030 de l'Arabie Saoudite », a déclaré M. Askhat Akibayev, Président de la World Ethnogames Confederation.

En raison de l'énorme succès d'« Univers nomade », l'Arabie Saoudite accueillera le Festival chaque année jusqu'en 2030.

