Weatherford conclut la vente d'installations de forage terrestre

BAAR, Suisse, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu la vente de deux installations de forage terrestre qui ont été réimplantées en Algérie et avoir livré deux installations de forage terrestre inactives d'Iraq. La société a reçu 10 millions de dollars en espèces pour chacune des installations de forage terrestre réimplantées en Algérie et 12 millions de dollars supplémentaires en espèces pour la livraison de deux installations de forage terrestre inactives hors d'Iraq, pour un produit total s'élevant à 32 millions de dollars.

En juillet 2018, une filiale de Weatherford a signé des accords définitifs avec ADES International Holding PLC pour la vente des opérations des installations de forage terrestre de Weatherford en Algérie, au Koweït et en Arabie saoudite, ainsi que de deux installations de forage terrestre inactives en Iraq, pour un prix d'achat en espèce total de 287,5 millions de dollars (la «?transaction?»). La transaction comprend 31 installations de forage terrestre et les contrats de forage connexes, ainsi qu'environ 2?300 employés et personnel contractuel.

Ces transactions sont les dernières d'une série de transactions soumises aux approbations réglementaires, aux consentements et aux autres conditions de clôture habituelles. En décembre 2018, la société a annoncé la clôture de ses opérations de forage terrestre Precision Drilling Services Saudi Arabia pour un montant de 92,5 millions de dollars en espèces. En novembre 2018, la société a annoncé la clôture de la vente de ses installations de forage terrestre au Koweït pour un montant de 123 millions de dollars en espèces, et de 12 millions de dollars supplémentaires perçus par tranches égales de 6 millions de dollars à la livraison de deux installations de forage terrestre inactives d'Iraq. En février 2019, la société a annoncé la conclusion de la vente de quatre installations de forage sous contrat en Algérie pour un montant de 40 millions de dollars en espèces. Au total, la société a reçu un produit total de 287,5 millions de dollars qu'elle a déjà utilisé ou qu'elle prévoit d'utiliser pour réduire sa dette.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 700 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie près de 26?500 personnes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.weatherford.com et connectez-vous avec Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

À propos d'ADES International Holding

ADES International Holding déploie ses services de forage et de production pétroliers et gaziers par l'intermédiaire de ses filiales. Leader dans la prestation de services au Moyen-Orient et en Afrique, ADES propose des services de forage sous contrat en mer et sur terre, ainsi que des services de reconditionnement et de production. Fort de plus de 4?000 employés, le groupe a pour clients de grandes compagnies pétrolières nationales («?CPN?») comme Saudi Aramco, Kuwait Oil Company, ainsi que des coentreprises de CNP, au nombre desquelles des compagnies majeures mondiales telles que BP et Eni. Tout en présentant un excellent bilan sur le plan de la santé, de la sécurité et de l'environnement, le groupe possède actuellement une flotte de trente-quatre installations de forage à terre, de treize installations de forage autoélévatrices en mer, d'une plateforme autoélévatrice et d'une unité mobile de production en mer («?MOPU?»), comprenant une unité flottante d'entreposage et de déchargement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site investors.adihgroup.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels au sens de la loi fédérale des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs aux transactions de vente décrites dans le présent communiqué et l'utilisation du produit de ces ventes. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes «?considérer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?», «?projeter?», «?être susceptible de?», «?devrait?», «?pourrait?», «?fera?», «?ferait?» et «?sera?» ou d'expressions similaires ou encore de l'utilisation de verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs et les facteurs de risques présents dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2018 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

