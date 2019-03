League Data et CGI prolongent et élargissent leur entente d'impartition jusqu'en 2023





CGI soutient League Data dans le cadre de sa transformation numérique

HALIFAX, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) et League Data prolongent leur entente d'impartition à long terme jusqu'en 2023. La valeur de cette extension s'élève à 18 millions $. En vertu de la nouvelle entente, CGI continuera de gérer les services proposés depuis 2002, y compris l'infrastructure technologique bancaire, les applications logicielles et le centre d'assistance client de League Data

CGI se réjouit de poursuivre son partenariat avec League Data pour répondre à l'évolution de la demande pour les services bancaires numériques et offrir une prestation de services novatrice aux membres des coopératives d'épargne et de crédit. Cet engagement renouvelé permettra aux deux organisations de se concentrer sur l'offre de produits et services dont ont besoin les coopératives d'épargne et de crédit au sein du secteur hautement concurrentiel des finances canadiennes.

« CGI est reconnue pour sa prestation de services en gestion déléguée, ainsi que pour la réalisation de projets complexes et de grande envergure, a affirmé Ian MacNeil, chef de la direction de League Data. Nous sommes heureux de continuer à travailler avec CGI pour offrir les produits et services que recherchent nos clients au sein du marché actuel. »

« Notre relation avec League Data remonte à 2002 et nous sommes très heureux de prolonger de nouveau ce partenariat de longue date, a indiqué Richard Pickering, vice-président, services aux coopératives d'épargne et de crédit, CGI. Nous attachons une grande importance à notre collaboration stratégique et continuerons à soutenir League Data pour l'évaluation de ses besoins en matière de numérique. »

