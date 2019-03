Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree sera de passage dans le Nord de l'Ontario





M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme) et député de Scarborough--Rouge Park, sera à Timmins et Moosonee pour rencontrer des intervenants locaux

TIMMINS, ON, le 26 mars 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), et député de Scarborough--Rouge Park, sera de passage à Moonsonee et Timmins les 27 et 28 mars pour rencontrer des représentants des communautés autochtones et culturelles de la région. Les activités ouvertes aux médias sont indiquées ci-dessous.

Activité pour les journalistes, le jeudi 28 mars 2019



Visite du Musée de Timmins : Centre d'exposition national

Lieu : 325, avenue Second, Timmins

Notes pour les journalistes :

17 h 45 - séance de photo

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

