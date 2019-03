Concours de l'Autorité pour les enseignants: plus de 11 000 élèves discutent finances personnelles en classe





MONTRÉAL, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers est fière d'annoncer les noms des gagnants de la troisième édition du concours On parle argent dans ma classe!. Après tirage au sort, cinq prix de 1 000 $ ont été remis à des enseignants participants qui ont utilisé en classe un ou des outils offerts par l'Autorité et le Réseau québécois d'éducation financière. Le concours, qui s'est déroulé du 15 octobre 2018 au 15 février 2019, s'adresse spécifiquement aux enseignants du Québec des niveaux primaire, secondaire et collégial, et de l'éducation aux adultes.

« Nous remercions tous les enseignants qui ont participé au concours. Grâce à leur engagement, plus de 11 000 élèves du Québec ont eu l'occasion d'acquérir et de mettre en pratique des notions de finances personnelles dans leur classe cette année », a souligné Camille Beaudoin, directeur de l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. « L'objectif du concours est double : d'abord, de promouvoir les nombreux outils et programmes existants, ceux de l'Autorité et de ses partenaires; puis d'encourager un plus grand nombre d'enseignants à intégrer des notions d'éducation financière en classe, peu importe le niveau ou la matière enseignée. C'est mission accomplie! » a-t-il conclu.

Les cinq enseignants gagnants sont :

Jean-François Beaudet, du collège Saint-Charles-Garnier (Québec);

(Québec); Dominique Castonguay , du centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme);

, du centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme); Sylvain Lacroix , du cégep de Rivière-du-Loup;

, du cégep de Rivière-du-Loup; Véronique Payeur, de l'institut secondaire Keranna (Trois-Rivières);

Kim Payne , du séminaire des Pères Maristes (Québec).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la Stratégie québécoise en éducation financière, un important chantier visant l'amélioration de la santé financière des Québécois dont l'Autorité est le maître d'oeuvre.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

