Prime Robotics fait part du succès du déploiement de son système de robotique pour entrepôts à Prague en République tchèque





PRAGUE, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Prime Robotics fait part du succès du déploiement de son système de robots Mobile Shelf ('mobiles pour rayonnages') dans un entrepôt récemment mis en place par Fordist Group à Prague en République tchèque.

Fordist, prestataire de services logistiques tiers de premier plan en Europe, a choisi l'automatisation comme stratégie de base afin d'aborder le problème du marché restreint de la main-d'oeuvre et apporter vitesse, flexibilité et précision d'échelle dans ses opérations.

« Après avoir cherché dans le monde un système convenable d'AMR ('robot mobile autonome'), nous avons porté notre choix sur Prime Robotics en raison de la robustesse de sa plateforme informatique et de sa lignée de logiciel pour gestion de bâtiments d'entrepôt, » a souligné Tomá? Kochaní?ek, PDG de Fordist Group. « Le Mobile Shelf fonctionne en douceur depuis plus de 3 mois et nous sommes impressionnés par sa facilité d'emploi, les vitesses de prélèvement multipliées par dix par rapport à nos magasiniers et l'excellente assistance à la clientèle reçue de Prime. Nous pouvons à présent offrir à nos clients un niveau de rapidité et d'efficacité pouvant rivaliser avec celui des leaders mondiaux sur le marché. »

Prime a mis en oeuvre deux modèles de ses robots Mobile Shelf pour Fordist : le T-1000 capable de transporter des charges jusqu'à 500 kg conjointement avec des stations de prélèvement d'articles pour éléments d'inventaire de taille petite à moyenne. Pour des articles plus grands et des commandes en vrac, Prime a déployé les robots Mobile Shelf T-2000 conçus pour le transport de palettes jusqu'à 1000 kg accompagnés d'une station correspondante pour la prise de palettes. Il est possible de visualiser l'interaction de robots T-2000 sur les stations d'enlèvements de palettes sur :

https://www.primerobotics.com/resources/robot-videos/

« Prime apprécie l'occasion de créer un partenariat avec Fordist pour tirer parti de nos robots d'entrepôt Mobile Shelf afin de gagner un avantage concurrentiel sur leurs pairs en Europe centrale. L'intégration de notre système de commande de robot et de son système de gestion d'entrepôt s'est passée sans heurt grâce à la maturité de leurs processus opérationnels et leur vision claire. »

À propos de Prime Robotics

Fondée en 2016, Prime Robotics a essaimé à partir de Bleum, entreprise de premier plan dans l'externalisation de logiciels axée sur les systèmes de chaîne logistique. Prime produit ses robots Mobile Shelf pour utilisation dans les entrepôts et se consacre à les améliorer pour utilisation dans les usines. Prime a des bureaux à Denver dans le Colorado et à Shenzhen en Chine.

À propos de Fordist Group

Fordist est basée à Prague en République tchèque et dispose de deux lignes gratuites de services. Elle possède une entreprise directe de l'entreprise au consommateur (B2C) appelée Nákupka et elle offre également une logistique de partie tierce aux sociétés cherchant à externaliser leurs besoins en matière de réalisations en Europe centrale.

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :