L'événement Réseau Employeur de Morneau Shepell s'est tenu dans huit villes canadiennes





La recherche de Morneau Shepell et des idées sur la façon d'améliorer le mieux?être des employés ont été présentées à plus de 500 participants au sommet annuel sur la santé mentale au travail

TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - L'événement Réseau Employeur 2019 de Morneau Shepell, qui s'est tenu du 30 janvier au 19 mars à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Halifax, à Edmonton, à Ottawa, à Montréal et à Québec, a été un franc succès. Plus de 500 personnes y ont assisté afin de connaître les conclusions de la plus récente recherche de Morneau Shepell sur la santé mentale au travail et le point de vue d'employeurs canadiens et d'athlètes olympiques quant à la façon pour les organisations de favoriser le mieux?être physique, mental, social et financier de leurs employés.

Selon les résultats de la recherche de Morneau Shepell, plus du tiers des employés se disent plus stressés qu'il y a cinq ans par leur travail (35 %) et par des problèmes personnels (36 %); néanmoins, les approches en santé mentale au travail s'améliorent. L'enquête réalisée auprès d'employeurs et d'employés canadiens révèle en effet que plus des deux tiers des employés (67 %) et des gestionnaires (71 %) s'entendent pour dire que leur organisation crée un milieu de travail propice au mieux?être mental.

« Depuis des années, normaliser la situation en ce qui a trait à la santé mentale a été un enjeu de premier plan pour les organisations, et notre recherche indique qu'un changement positif est imminent. Les employés sont rassurés par les moyens mis en oeuvre par leur organisation afin de soutenir la santé mentale et ont l'impression que leurs préoccupations sont prises en compte, constate Paula Allen, vice?présidente, Recherche et Solutions intégratives. Les conclusions tirées de cette recherche et des réunions d'experts que nous organisons chaque année montrent qu'il est important de continuer à parler de santé mentale au travail. Nous remercions toutes les organisations et les personnes qui ont pris part à l'événement pour leur contribution et leur volonté d'améliorer le soutien en santé mentale. »

Les panélistes qui ont participé à l'événement Réseau Employeur représentaient des organisations canadiennes, dont Vancity, le ministère du Procureur général de l'Ontario, Ontario Power Generation, l'Université Dalhousie, l'Université Laval, le Royal Ottawa Health Care Group, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et le Conference Board du Canada. Les athlètes olympiques Brent Hayden, Jillian Saulnier et Marie-Philip Poulin ont également pris part à l'événement et parlé de leur parcours personnel ainsi que de l'importance de promouvoir le mieux?être mental.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de mieux-être des employés, de santé, d'assurance collective et de retraite. Elle est également le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. LifeWorks par Morneau Shepell est une solution de mieux-être global alliant des programmes d'aide aux employés, de mieux-être, de reconnaissance et de récompenses. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide aussi ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 24 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 500 employés répartis partout dans le monde, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises à l'échelle planétaire. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 26 mars 2019 à 08:00 et diffusé par :