La Financière Sun Life se concentre sur ses priorités stratégiques pour stimuler sa croissance





La Compagnie met de l'avant ses objectifs financiers à moyen terme et souligne les progrès de son approche Client à la Journée de l'investisseur

TORONTO, le 26 mars 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la «Compagnie» ou la «Financière Sun Life») est aujourd'hui l'hôte de la Journée de l'investisseur 2019, événement qui offre aux investisseurs et aux analystes une mise à jour sur les priorités stratégiques, et notamment sur la transformation numérique entreprise par la Financière Sun Life pour améliorer l'expérience Client dans l'avenir.

La Compagnie souligne aussi ses objectifs financiers à moyen terme, dont une croissance annuelle du bénéfice par action (BPA) de 8 % à 10 %, un rendement des capitaux propres (RCP) sous-jacent de 12 % à 14 % et un ratio de distribution des dividendes sur actions ordinaires de 40 % à 50 % du bénéfice net sous-jacent.

«Nous continuons de nous appuyer sur notre modèle d'affaires diversifié - avec une attitude à la fois offensive et défensive - et sur de solides résultats. Ainsi, nous avons pu garder le cap sur nos priorités stratégiques, par exemple en poursuivant notre stratégie Client pour la vie et notre transformation numérique pour l'ensemble de nos piliers d'affaires, a déclaré Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life. La mise en oeuvre rigoureuse de nos stratégies s'est toujours traduite par une croissance de nos revenus et de notre résultat net et nous aidera à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme.»

Voici les points saillants de nos priorités stratégiques quant aux quatre piliers pour lesquels la Compagnie veut être un chef de file dans les marchés où elle est présente :

Être un chef de file sur le marché canadien des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine

Faire progresser la position de leader de la Compagnie, influencer le marché grâce aux innovations numériques et exercer une discipline financière centrée sur des priorités pour assurer la croissance.

Tirer parti des innovations numériques des applis mobiles et des services en ligne pour prévoir les besoins des Clients et leur offrir des services personnalisés et proactifs aux moments opportuns, grâce à des initiatives comme Ella, le coach numérique interactif de la Financière Sun Life.

Être un chef de file dans le secteur des garanties collectives aux États-Unis

Amélioration marquée de la rentabilité des Garanties collectives grâce à la croissance des affaires, à un meilleur rapport sinistres-primes, à la gestion des dépenses et aux progrès réalisés dans l'intégration des opérations. Rehaussement de la cible de la marge après impôt des Garanties collectives à 7 % ou plus.

Accent poussé sur le numérique, les données et l'analytique pour personnaliser, simplifier et améliorer la couverture, y compris par l'intermédiaire de la plateforme numérique de Maxwell Health.

Être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion

Établi dans certains des plus importants marchés de l'Asie qui se démarquent par leur forte croissance et par des données fondamentales intéressantes pour soutenir la cible de solide croissance du bénéfice net sous-jacent.

Accroître la distribution au secteur bancaire et le nombre et la qualité des conseillers Financière Sun Life, ouvrir de nouveaux canaux de distribution, tirer parti du numérique, des données et de l'analytique pour transformer les opérations et la façon de faire des affaires.

Être un chef de file dans la gestion d'actif à l'échelle mondiale

La MFS Gestion de placements (la «MFS») continue d'offrir des rendements constants à long terme. En tant que gestionnaire d'actifs du premier quartile pour la marge d'exploitation, la MFS est un important contributeur financier de la Compagnie.

Gestion Placements Sun Life accroît ses capacités dans l'ensemble des catégories d'actifs et de sa base de Clients, ce qui inclut la récente entente visant à fusionner Bentall Kennedy, la société de gestion immobilière de la Compagnie en Amérique du Nord, avec GreenOak Real Estate («GreenOak»).

«Pour chacun de nos quatre piliers, nous utilisons activement le numérique, les données et l'analytique pour interagir de façon plus proactive et personnalisée avec nos Clients. Nos relations avec des partenaires innovateurs, nos applis mobiles primées et notre façon d'interagir et de communiquer avec nos Clients en sont des exemples, a déclaré M. Connor. Quel est le résultat final de ces innovations? Une expérience Client améliorée qui débouche ultimement sur des résultats d'affaires positifs.»





Objectifs financiers à moyen terme

Les objectifs financiers à moyen terme de la Compagnie sont des mesures financières prospectives non définies par les IFRS. L'atteinte de ces objectifs dépend de notre capacité à réaliser avec succès les initiatives de croissance, les objectifs d'affaires et les objectifs sur le plan de la productivité et des dépenses décrits au cours des présentations faites lors de la Journée de l'investisseur, ainsi que de certaines hypothèses principales, notamment les suivantes :

i) aucune variation importante des taux d'intérêt; ii) rendement global moyen du marché des actions d'environ 8 % par année; iii) résultats sur le plan du crédit alignés sur les hypothèses actuarielles les plus probables; iv) aucun changement important touchant les exigences réglementaires sur le plan du capital; v) aucune modification importante de notre taux d'imposition effectif; vi) aucune augmentation importante du nombre d'actions en circulation; vii) autres hypothèses principales qui incluent ce qui suit : aucune modification importante de notre programme de couverture, alignement des coûts des opérations de couverture sur les hypothèses les plus probables, aucune modification importante des hypothèses, notamment la mise à jour du générateur de scénarios économiques et aucune modification significative des normes comptables; viii) hypothèses actuarielles les plus probables utilisées pour déterminer nos passifs relatifs aux contrats d'assurance et aux contrats de placement.

Le rendement de capitaux propres (RCP) sous-jacent de la Compagnie dépend de son niveau de capital et des options pour le déploiement des capitaux excédentaires. Les objectifs financiers à moyen terme ne tiennent pas compte des incidences indirectes des fluctuations des taux d'intérêt et des marchés boursiers, notamment les incidences potentielles sur la dépréciation du goodwill ou la réduction de valeur actuellement applicable aux actifs d'impôt différé de même que d'autres éléments qui ne sont pas de nature opérationnelle.

Le ratio cible de distribution des dividendes de 40 % à 50 % du bénéfice net sous-jacent présume que la conjoncture économique et les résultats de la Compagnie lui permettront de maintenir son ratio de distribution dans la fourchette cible, tout en conservant une position solide sur le plan du capital. La déclaration, le montant et le versement des dividendes sont assujettis à l'approbation du conseil d'administration de la Compagnie et au respect des exigences de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) sur le plan du capital. Vous trouverez d'autres renseignements sur les dividendes dans le rapport de gestion annuel de 2018 à la rubrique Gestion du capital et des liquidités - Dividendes aux actionnaires.

Nous considérons nos objectifs financiers à moyen terme comme raisonnables, mais nous pourrions ne pas être en mesure de les réaliser, car les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés pourraient s'avérer inexactes. En conséquence, il est possible que nos résultats réels diffèrent sensiblement des objectifs financiers à moyen terme énoncés dans le présent communiqué et dans les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur, et que les objectifs ne soient pas atteints. Nos objectifs financiers à moyen terme ne constituent pas une directive.

La Financière Sun Life ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Mesures financières non définies par les normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non définies par les normes IFRS, car nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non définies par les normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non définies par les normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non définies par les normes IFRS ne doivent pas être considérées comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Notre rapport de gestion annuel et les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section Investisseurs - Résultats et rapports financiers, à l'adresse www.sunlife.com, présentent des renseignements supplémentaires concernant ces mesures financières non définies par les IFRS, ainsi qu'un rapprochement avec les mesures selon les IFRS.

Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) et les mesures financières fondées sur celui-ci, y compris le bénéfice par action sous-jacent (la perte par action sous-jacente) et le rendement des capitaux propres sous-jacent, sont des mesures non définies par les normes IFRS. Le bénéfice net sous-jacent (la perte nette sous-jacente) exclut du bénéfice net déclaré (de la perte nette déclarée) l'incidence des éléments ci?dessous, qui viennent créer de la volatilité dans nos résultats en vertu des normes IFRS et qui, lorsqu'ils sont exclus, aident à expliquer nos résultats d'une période à l'autre :

a) l'incidence des marchés, qui diffère de nos hypothèses les plus probables et qui comprend : i) l'incidence des rendements des marchés des actions, déduction faite des couvertures, qui sont supérieurs ou inférieurs à nos hypothèses les plus probables d'environ 2 % par trimestre au cours de la période de présentation de l'information financière. L'incidence des marchés comprend également l'incidence du risque de corrélation inhérent à notre programme de couverture, qui correspond à l'écart entre le rendement des fonds sous- jacents de produits offrant des garanties et le rendement des actifs dérivés servant à couvrir ces garanties; ii) l'incidence des variations des taux d'intérêt au cours de la période de présentation de l'information financière et des variations des taux d'intérêt sur la valeur des instruments dérivés utilisés dans le cadre de nos programmes de couverture, y compris les variations des écarts de taux et des écarts de swap, ainsi que des variations des taux de réinvestissement présumés des placements à revenu fixe utilisés dans la détermination des provisions techniques; iii) l'incidence des variations de la juste valeur des biens immobiliers pour la période de présentation de l'information financière; b) les modifications des hypothèses et des mesures de la direction, qui comprennent : i) l'incidence des révisions des méthodes et des hypothèses utilisées pour déterminer les passifs relatifs aux contrats d'assurance et aux contrats de placement et ii) l'incidence des mesures prises par la direction au cours de la période considérée, désignées par le terme mesures de la direction, sur les contrats d'assurance et les contrats de placement, qui inclut, par exemple, les changements de prix applicables aux contrats en vigueur, les nouvelles ententes ou les ententes révisées de réassurance relatives à des affaires en vigueur, et les changements importants apportés aux politiques de placement concernant les actifs soutenant les passifs; c) Les autres ajustements :

i) certaines couvertures de la FSL Canada ne remplissant pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture - cet ajustement améliore la comparabilité de notre bénéfice net d'une période à l'autre étant donné qu'il réduit la volatilité dans la mesure où celle-ci sera contrebalancée sur la durée des couvertures;

ii) les ajustements de la juste valeur de droits à des paiements fondés sur des actions attribués par la MFS réglés à même les actions de la MFS, comptabilisés à titre de passifs et évalués à la juste valeur pour chaque période de présentation de l'information financière jusqu'à ce qu'ils soient acquis, exercés et rachetés - ces ajustements améliorent la comparabilité des résultats de la MFS avec ceux des gestionnaires d'actifs inscrits en Bourse aux États-Unis;

iii) les coûts liés aux acquisitions, intégrations et restructurations (incluant les incidences liées à l'acquisition et à l'intégration des entités acquises);

iv) d'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Tous les facteurs dont il est question dans le présent communiqué et les présentations faites à la Journée de l'investisseur et qui ont une incidence sur notre bénéfice net sous-jacent s'appliquent également au bénéfice net déclaré.

Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action dans le présent communiqué et les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. Le bénéfice par action sous?jacent exclut l'incidence dilutive des instruments convertibles.

Les autres mesures financières non définies par les IFRS que nous utilisons comprennent entre autres le rendement des capitaux propres, le ratio de levier financier, le ratio dividendes/bénéfice, les souscriptions, la valeur des affaires nouvelles, les produits ajustés, les primes et les versements ajustés, le ratio de la marge d'exploitation nette avant impôt de la MFS, la marge après impôt des Garanties collectives de la FSL États?Unis, l'incidence des taux de change, les modifications des hypothèses et les mesures de la direction et les sensibilités aux prix des biens immobiliers.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Financière Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États?Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent entre autres i) les énoncés se rapportant à nos stratégies; ii) les énoncés se rapportant aux stratégies de croissance, aux objectifs financiers, aux résultats futurs et aux objectifs stratégiques; iii) les énoncés liés aux initiatives de croissance et aux autres objectifs d'affaires; iv) les énoncés se rapportant à la fusion de Bentall Kennedy avec GreenOak et à l'acquisition par la Financière Sun Life d'une participation majoritaire dans la nouvelle entité; v) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et vi) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que «viser», «prévoir», «hypothèse», «croire», «pourrait», «estimer», «s'attendre à», «but», «avoir l'intention de», «peut», «objectif», «initiatives», «perspectives», «planifier», «projeter», «chercher à», «devrait», «stratégie», «s'efforcer de», «cibler», «fera» ou d'autres expressions semblables.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué et dans les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur sont donnés au 26 mars 2019 et font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui touche des événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir.

Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement des énoncés prospectifs dans le présent communiqué en raison, notamment, des facteurs suivants :

des hypothèses et d'autres facteurs énoncés dans le présent communiqué et les présentations faites à l'occasion de la Journée de l'investisseur;

des facteurs traités dans le rapport de gestion annuel sous les rubriques Méthodes et estimations comptables critiques et Gestion du risque ;

et ; des facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de la Compagnie pour les données arrêtées au 31 décembre 2018, à la rubrique Facteurs de risques ;

; d'autres facteurs détaillés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter sur www.sedar.com et sur www.sec.gov, respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et estimations, ainsi que nos attentes et prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué, notamment nos objectifs financiers à moyen terme, sont indiqués ci-après. La réalisation de nos déclarations prospectives, y compris notre capacité à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme, dépend essentiellement du rendement de la Compagnie qui, à son tour, est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions, à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de taux et des écarts de swap, aux placements immobiliers et aux fluctuations des taux de change; les risques d'assurance - les risques liés au comportement des titulaires de contrat, aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et de la longévité, à la conception des produits et à la fixation des prix, à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques d'entreprise et les risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et politique mondiales, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies d'entreprise, aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence, au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux lois et aux règlements en matière d'environnement; aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts; à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et à l'incidence des fusions, des acquisitions et des cessions; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés, à l'observation des prescriptions légales et réglementaires et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des cessions et des investissements stratégiques; à l'infrastructure de technologies de l'information, aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires, aux erreurs de modélisation et à la gestion de l'information; et les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance.

Les facteurs de risque ci-après sont liés à la fusion de Bentall Kennedy avec GreenOak et à l'acquisition par la Financière Sun Life d'une participation majoritaire dans la nouvelle entité, et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les énoncés prospectifs de la Compagnie : 1) l'incapacité des parties de mener à bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; 3) la capacité de la Compagnie à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; 4) l'incapacité de réorganiser avec efficience et efficacité les activités de Bentall Kennedy et de GreenOak après la conclusion de la transaction; et 5) les répercussions de l'annonce de la transaction et de l'utilisation des ressources de la Financière Sun Life en vue de réaliser la transaction sur Bentall Kennedy et GreenOak. Tous ces risques pourraient avoir des répercussions sur nos relations d'affaires (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures.

La Financière Sun Life ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

